Stars Hailey Bieber: Schwangerschaft blieb lange geheim

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 10:00 Uhr

Hailey Bieber konnte ihre Schwangerschaft sechs Monate lang geheim halten, weil sie nur einen „kleinen“ Babybauch hatte.

Das 27-jährige Model und ihr Ehemann Justin Bieber (30) erwarten noch in diesem Jahr ihr erstes gemeinsames Kind, aber Hailey gab ihre großen Neuigkeiten erst bekannt, als sie schon im sechsten Monat schwanger war. Sie hat jetzt verraten, dass sie ihren Bauch leicht mit „großen Jacken“ verstecken konnte.

Hailey erzählte dem ‚W Magazine‘: „Ich konnte es ehrlich gesagt ruhig halten, weil ich lange Zeit klein geblieben bin. Ich hatte eigentlich keinen Bauch, bis ich im sechsten Monat schwanger war, als ich es ankündigte. Ich war in der Lage, große Jacken und so zu tragen.“ Hailey gab weiter zu, dass sie die Schwangerschaft wahrscheinlich sogar bis zur Geburt hätte geheim halten können, aber sie möge es nicht, solch große Neuigkeiten geheim zu halten. Sie fügte hinzu: „Ich hätte es wahrscheinlich bis zum Ende verstecken können. Aber mir gefiel der Stress nicht, meine Schwangerschaft nach außen hin nicht genießen zu können. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses große Geheimnis versteckte, und es fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit haben, rauszugehen und mein Leben zu leben.“

Die Social-Media-Persönlichkeit sprach auch über ihren Kampf mit morgendlicher Übelkeit in den ersten Tagen ihrer Schwangerschaft und gab zu, dass sie am Anfang viel gelitten habe. Sie scherzte: „Ich weiß nicht, warum sie es so nennen, weil es den ganzen Tag anhält. Wir müssen den Namen ändern.“ Hailey verriet, dass sie sich an eine proteinreiche Diät mit „vielen Eiern, Hühnchen und Steak“ gehalten habe und dass sie einen persönlichen Koch engagierte, um ihr Abendessen zu Hause zuzubereiten, was ein „riesiger Luxus“ sei, wie sie zugibt.