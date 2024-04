Wegen Fußball „Schlag den Star“-Comeback von Matthias Opdenhövel wird verschoben

Matthias Opdenhövel kehrt zu "Schlag den Star" zurück. (jom/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 17:45 Uhr

Matthias Opdenhövel wird einen Tag später sein "Schlag den Star"-Comeback geben. Die Sendung wird aufgrund des Konkurrenzprogramms verschoben.

Matthias Opdenhövel (53) wird einen Tag später seine "Schlag den Star"-Rückkehr feiern. Das hat ProSieben bei X mitgeteilt. Zu der Programmänderung erklärt der Sender: "Die nächste 'Schlag den Star'-Ausgabe kommt am Sonntag, 2. Juni. Wir verschieben die Live-Show um einen Tag, weil am Samstag, 1. Juni, das CL-Finale steigt. Und da ist eine deutsche Beteiligung nicht unwahrscheinlich. Wir drücken im Halbfinale sowohl dem FC Bayern als auch dem BVB die Daumen."

In den beiden Halbfinal-Hinspielen der Champions League muss der FC Bayern München auf dem Weg zum Finale in Wembley an diesem Dienstag (30. April) gegen Real Madrid und Borussia Dortmund am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain antreten. Ein deutsch-deutsches Finale am 1. Juni wäre also möglich.

Programmänderung. Die nächste #SchlagDenStar-Ausgabe kommt am Sonntag, 2. Juni. Wir verschieben die Live-Show um einen Tag, weil am Samstag, 1. Juni, das #CLFinale steigt. Und da ist eine deutsche Beteiligung nicht unwahrscheinlich. Wir drücken im Halbfinale sowohl @FCBayern… — ProSieben (@ProSieben) April 30, 2024

Nach 13 Jahren wieder im "alten Wohnzimmer"

Anfang April hatte ProSieben angekündigt, dass Matthias Opdenhövel in den "Schlag den …"-Kosmos zurückkehren wird. "Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich", erklärte der Moderator in einem Statement. "Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele", wurde er weiter zitiert.

Opdenhövel moderierte von 2006 bis 2011 "Schlag den Raab" und 2010 "Schlag den Star". Auf ihn folgte von 2011 bis 2013 Steven Gätjen (51), seit 2016 hatte Elton durch die beliebte Sendung geführt. Letzterer zeigte sich in einem Instagram-Post von seinem Shows-Aus höchst enttäuscht und beteuerte, "diese wundervolle Sendung nicht freiwillig" abgegeben zu haben.