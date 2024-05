Europameister gegen Europameister „Schlag den Star“: Mehmet Scholl trifft im Juni auf Markus Babbel

Die ehemaligen Bayern-Profis und Fußball-Europameister Mehmet Scholl (l.) und Markus Babbel treffen bei "Schlag den Star" aufeinander. (lau/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 17:26 Uhr

Die nächste "Schlag den Star"-Show steht ganz im Zeichen der nahenden Fußball-Europameisterschaft: Anfang Juni trifft Mehmet Scholl auf ProSieben auf seinen ehemaligen Bayern-Kollegen Markus Babbel.

Die nächsten prominenten Kandidaten für "Schlag den Star" stehen fest. Am 2. Juni heißt es auf ProSieben "Europameister gegen Europameister vor der Europameisterschaft", wie der Münchner Privatsender am 7. Mai per Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Dann treffen die ehemaligen Bayern-Profis Mehmet Scholl (53) und Markus Babbel (51) aufeinander.

Nächste "Schlag den Star"-Show am Sonntagabend

Die ProSieben-Show wechselt für die neueste Ausgabe den Sendeplatz. Statt am Samstagabend stürzen sich die zwei Fußball-Europameister von 1996 am Sonntag, dem 2. Juni, in die Show-Wettkämpfe. Grund für den ungewohnten Sendeplatz ist das Finale der Champions League, das am 1. Juni in Wembley steigt. Wie gewohnt ist eine Live-Show von "Schlag den Star" geplant. Babbel und Scholl treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an, und kämpfen um ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Neu ist diesmal der Moderator der ProSieben-Show: Nach dem unfreiwilligen Abschied von Elton (53) führt Matthias Opdenhövel (53) durch den Abend. Der ehemalige "Schlag den Star"-Moderator kehrt 13 Jahre nach seiner letzten Sendung zum Format zurück. Elton hatte Anfang April emotional auf seine Kündigung bei "Schlag den Star" reagiert. "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab", schrieb der langjährige ProSieben-Moderator unter anderem aufgewühlt in einem Beitrag auf Instagram.