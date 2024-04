"Das sind Machtspielchen" Schlagerstar Claudia Jung: Sie lehnte Sex für den Karriere-Boost ab

Saß fünf Jahre lang im Bayerischen Landtag: Schlagerstar Claudia Jung. (dr/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 10:25 Uhr

Die Schlagersängerin Claudia Jung hat ein dunkles Geheimnis ihrer Karriere enthüllt: Sie bekam einst ein unmoralisches Angebot: Förderung gegen sexuelle Gefälligkeiten. Doch sie lehnte ab und bekam später die Gelegenheit zur Revanche...

Die große Karriere gegen ein bisschen Sex? Immer wieder wird hinter vorgehaltener Hand von der sogenannten Besetzungscouch in der Entertainment-Szene getuschelt. Fälle wie die des gefallenen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein (72) spülten in den letzten Jahren das Fehlverhalten mächtiger Personen der Branche endlich auch an die Öffentlichkeit. Doch gibt es solches Verhalten auch in der beschaulichen deutschen Schlagermusik-Szene?

Video News

Ja, sagt zumindest die Sängerin Claudia Jung (60) im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". Auch ihr sei bereits Sex für den Karriere-Boost nahegelegt worden: "Sie (die Besetzungscouch, Anm.d.Red.) wurde mir durchaus schon angeboten, ich habe sie aber nie ausprobiert." Sie habe nach ihrer Ablehnung dann den Satz zu hören bekommen: "Dann werde ich bei deiner Karriere wohl nichts für dich tun können."

Claudia Jung: "Das sind Machtspielchen"

Jahre später habe sie denjenigen wieder getroffen, der ihr das unmoralische Angebot machte, und ihm aber nur ein süffisantes Lächeln gezeigt: "Ah, wir hatten ja schon mal das Vergnügen." Das sei peinlich gewesen, aber nicht für sie. Generell habe sie für ihre Karriere noch nie etwas getan, was sie hinterher bereut habe. Sie lasse sich nicht verbiegen: "Ich entscheide selbst, was ich anziehe und wie ich auf der Bühne performe." Besonders wenn von "höherer Stelle" gefordert wurde, dass sie "dies oder jenes" Outfit tragen solle, habe sie sich geweigert. "Das sind Machtspielchen, auf die ich noch nie Lust hatte", so Jung. Natürlich müsse man sich aber den Konsequenzen bewusst sein: "Wenn du dich in einer Sendung weigerst, den Auftritt so oder so zu machen, dann bist du beim nächsten Mal halt nicht mehr dabei."

Jung, die vor wenigen Tagen ihren 60. Geburtstag feierte, verfolgte viele Jahre lang parallel eine politische Karriere und saß von 2008 bis 2013 sogar für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Im Gegensatz zur Politik sei die Schlagerbranche jedoch ein Goldfischteich. Dort würden noch ehrliche Freundschaften entstehen, in der Politik gebe es nur Wegbegleiter. Zu ihren echten Freunden aus der Schlagerszene zählt sie Peggy March (76), Patrick Lindner (63), Ireen Sheer (75) oder Mary Roos (75). Mit ihnen käme sie "herrlich miteinander aus": "Wir alten Hasen müssen uns nichts mehr beweisen, bei uns gibt's auch keinerlei Form von Konkurrenz."