Stars Serena Williams scherzt: ‚Mama schaut immer zu‘ – Töchter entdecken riesige Nike-Fotos

Serena Williams - June 2026 - Getty Images - Wimbledon Practice BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 10:00 Uhr

Serena Williams scherzt 'Mama schaut immer zu' , als ihre Töchter ihre riesige Nike-Fotos entdecken.

Serena Williams sorgt mit einem humorvollen Familienmoment für Aufmerksamkeit.

Während eines Einkaufs bei Nike entdeckten ihre Töchter Olympia und Adira plötzlich riesige Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer berühmten Mutter. Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste nahm die Situation mit Humor und kommentierte die Bilder mit den Worten: „Mama schaut immer zu.“ Die 44-Jährige teilte auf Instagram mehrere Fotos ihrer Töchter. Darauf posieren die neunjährige Olympia und die dreijährige Adira vor großformatigen Aufnahmen, die ihre Mutter beim Tennisspielen zeigen. Serena schrieb dazu augenzwinkernd, ihre beiden Töchter hätten beim Einkaufen einen kleinen Umweg gemacht – „aber Mama schaut immer zu“.

Olympia und Adira stammen aus der Ehe von Serena Williams und Alexis Ohanian. Das Paar ist seit 2017 verheiratet. Ohanian, Mitgründer der Online-Plattform Reddit, begleitet die sportliche Rückkehr seiner Frau ebenfalls aufmerksam und gibt seinen Followern regelmäßig Einblicke in das Familienleben. Der familiäre Schnappschuss entstand während eines besonderen Kapitels in Serenas Karriere. Nach ihrem Rückzug vom professionellen Tennis nach den US Open 2022 kehrte sie in diesem Sommer überraschend auf die große Bühne zurück. Gemeinsam mit Carlos Alcaraz trat sie dank einer Wildcard im Mixed-Wettbewerb der US Open an. Das Duo setzte sich zunächst gegen Erin Routliffe und Lloyd Glasspool durch, musste sich im Viertelfinale jedoch Belinda Bencic und Flavio Cobolli geschlagen geben.

Für Serena war damit die Rückkehr nach Flushing Meadows noch nicht beendet. Gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams erhielt sie ebenfalls eine Wildcard für den Doppelwettbewerb. Die beiden Schwestern treten dort gegen die an Position 14 gesetzten Chan Hao-ching und Maya Joint an. Zuletzt hatten Serena und Venus 2022 bei den US Open gemeinsam Doppel gespielt. Zusammen haben die Williams-Schwestern 14 Grand-Slam-Titel im Damendoppel gewonnen. Serena kommt zudem auf 23 Grand-Slam-Siege im Einzel, mehr als jede andere Spielerin in der Open Era. Sechs ihrer Einzeltitel holte sie bei den US Open.