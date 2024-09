Stars Shailene Woodley musste singen lernen

Lee - New York Screening - Shailene Woodley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 12:49 Uhr

Die 32-jährige Schauspielerin stand für ein Janis-Joplin-Biopic vor der Kamera, in dem sie erstmals auch außerhalb der Dusche singen musste.

Shailene Woodley musste für ihre Rolle im Janis-Joplin-Biopic lernen, auch außerhalb der Dusche zu singen.

Die 32-jährige Schauspielerin verkörpert die legendäre Sängerin in einem biografischen Film über Joplins Leben und Karriere. Dass sie für die Dreharbeiten an ihren stimmlichen Fähigkeiten arbeiten musste, war für Shailene derweil Neuland. In der US-amerikanischen Talkshow ‚LIVE with Kelly and Mark‘ erzählte sie dazu jetzt: „Ich bin keine ausgebildete Sängerin, aber ich fühle und ich kann in meiner Dusche singen. Es stellte sich heraus, dass ich auch außerhalb der Dusche singen kann, was ich wirklich nicht wusste, bevor ich anfing an dem Janis-Projekt zu arbeiten und mit Linda Perry, die selbst wirklich eine großartige Musikproduzentin und Musikerin ist, zusammenzuarbeiten. Sie hat mich wirklich ermutigt und mir geholfen mein Zentrum und meine eigene Stimme zu finden, was unglaublich ist.“

Da sie selbst ein großer Fan von Joplins Musik ist, zögerte Shailene keine Sekunde bevor sie die Rolle zusagte. Über das Projekt erzählt sie im Interview: „Es war wirklich aufregend. Es hat über sechs Jahre gedauert, alles zusammen zu bringen. Für mich ist es wichtig, diese Dinge mit viel Integrität und Fürsorge zu tun. Janis ist eine Person, die ich schon immer tief respektiert und bewundert habe, ihren Geist, die Seele, die sie auf diesem Planeten war, und das Licht, das sie auf diesen Planeten gebracht hat.“