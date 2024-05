Stars Shania Twain spricht über ihre ‚vielen emotionalen und körperlichen Narben‘ Shania Twain erzählte, dass sie „viele emotionale und körperliche Narben“ habe. Die ‚Man! I Feel Like A Woman!‘-Künstlerin sprach darüber, dass sie in ihren beinahe sechs Jahrzehnten viel durchmachte. In einem Gespräch mit Elizabeth Day im ‚How to Fail‘-Podcast verriet Twain: „Ich habe viele Narben. Ich habe viele Narben vom Kochen. Ich habe viele Narben […]