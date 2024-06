Stars Shania Twain: Sie wollte keine Frau mehr sein

Bang Showbiz | 24.06.2024

Shania Twain wünschte sich jahrelang, sie wäre „keine Frau“, nachdem sie in ihrer Kindheit missbraucht worden war.

Die 58-jährige Sängerin hat zugegeben, dass eine Reihe negativer Erfahrungen in ihrer Jugend sie dazu zwangen, „Grenzen zu setzen“, durch die sie „die Freude am Frausein verpasste“. Irgendwann lernte sie aber, ihren Körper zu lieben und schrieb ihren Hit ‚Man! I Feel Like A Woman!‘ über ihre neu gefundene Liebe zu sich selbst.

Die Country-Ikone sagte jetzt der Zeitung ‚Sunday Times‘: „In diesem Song habe ich gesagt, dass ich zu lange gewartet habe, um mich als Frau gut zu fühlen. Viele Jahre lang habe ich mich davor gescheut oder mir gewünscht, keine Frau zu sein. Ich war eine schüchterne, unsichere Frau – keine Person. Mein Gehirn sagte: ‚Es ist mir egal, was ich bin.‘ Aber mein Körper stand im Weg. Die Frau kam mir in die Quere. Ich habe Kurven, also musste ich sehr jung Grenzen setzen. Ich habe alles getan, um keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich habe die Freude verpasst, eine Frau zu sein.“

Das beeinflusste unter anderem sogar ihren Alltag und schöne Erlebnisse, die sie deswegen verpasste. „Während meiner gesamten Teenagerzeit bin ich nicht ein einziges Mal in einem Badeanzug an den Strand gegangen. Ich wusste, dass Jungs mich auf die eine oder andere Weise ausnutzen würden. Aber dann hatte ich es satt, so zu tun, als wäre ich keine Frau mit Kurven, also schrieb ich ‚Man! I Feel Like A Woman‘. Ich glaube, ich war ein Spätzünder, wenn es darum ging, mich in meiner eigenen Haut wohl zu fühlen, aber nach einer Weile muss man einfach aufhören, an den Dingen herumzupicken, die man nicht ändern kann.“