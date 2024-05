Stars Shania Twain spricht über ihre ‚vielen emotionalen und körperlichen Narben‘

27.05.2024

Shania Twain erzählte, dass sie „viele emotionale und körperliche Narben“ habe.

Die ‚Man! I Feel Like A Woman!‘-Künstlerin sprach darüber, dass sie in ihren beinahe sechs Jahrzehnten viel durchmachte.

In einem Gespräch mit Elizabeth Day im ‚How to Fail‘-Podcast verriet Twain: „Ich habe viele Narben. Ich habe viele Narben vom Kochen. Ich habe viele Narben von der Arbeit im Busch mit den scharfen Werkzeugen. Ich habe viele emotionale Narben … Ich habe eine herausfordernde Kindheit und dann meine Operation am offenen Hals hinter mir. Mit der Zeit merkte ich, dass all diese Erfahrungen mich echt zu derjenigen gemacht haben, die ich heute bin, und ich trage sie gut.” Und wenn das Leben zu hart wird, enthüllte Shania, dann fasst sie ihren Schmerz in Worte. „Ich dokumentiere meine Gefühle, ich schreibe Dinge nieder, sie sind sehr roh, sie sind sehr real, sie sind ganz im Moment entstanden und ich lebe sie. Ich lebe gerne durch mein Leiden”, sagte die Sängerin. Einige der Notizen werden dann in Songtexte umgewandelt, die der Star aber auch gerne ändert, um sie fröhlicher zu gestalten: „Sie sind jetzt ein Spiegelbild dessen, was ich durchmachte. Aber sie sind auf der anderen Seite. Sie sind die geheilte Erfahrung mit einer Narbe.“ Die ‚You’re Still the One‘-Musikerin erklärte zudem, dass sie sich an einem Tag in ihrer Haut wohlfühlen kann und dann am nächsten nicht mehr.