Stars Shonda Rhimes: TV-Branche verändert sich nicht zum Besseren

Shonda Rhimes - Famous - London - Bridgerton premiere - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 10:00 Uhr

Die Serien-Produzentin sieht die Entwicklung in der Branche kritisch.

Shonda Rhimes glaubt, dass die Fernsehindustrie einer „sehr unsicheren“ Zukunft entgegensieht.

Die 54-jährige Drehbuchautorin ist Schöpferin des erfolgreichen Krankenhausserie ‚Grey’s Anatomy‘ und erwartet, dass sich die TV-Branche in den kommenden Jahren deutlich verändern wird.

„Es ist eine völlig andere Landschaft“, enthüllt sie im Interview mit ‚Variety‘. „Und ich habe das Gefühl, wenn ich nach vorne schaue, habe ich keine Ahnung. Es ist mir sehr klar, dass meine Kinder wegen YouTube oder was auch immer nur Dinge sehen wollen, die eine gewisse Länge haben. Sich hinzusetzen und einen Film zu sehen, ist für sie sehr selten. Das ist nicht mehr dasselbe wie bei uns. Alles verändert sich. Ich denke, es wird immer Geschichten geben, ich weiß nur nicht, in welcher Form sie erzählt werden.“

Die Produzentin hatte in den letzten Jahren mit zwei Netflix-Serien – ‚Bridgerton‘ und ‚Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte‘ – großen Erfolg. „Was mir an Netflix gefällt, ist, dass es nicht nur eine Serie gibt“, lobt sie den Streaming-Riesen. „Ich weiß, dass wir gerne Geschichten erzählen, die in einer gewissen Realität verankert sind. Wir können im England der Regentschaft spielen, aber es muss trotzdem in der Realität einer Frau verankert sein. Wir können Sci-Fi machen, aber es sollte in der Realität des 21. Jahrhunderts angesiedelt sein. Aber ich schränke uns nicht ein; ich glaube wirklich nicht, dass es eine Sache gibt, die wir tun müssen. Und Netflix hat uns noch nicht damit belästigt, was schön ist.“