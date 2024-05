Film Sir Anthony Hopkins: Rolle in ‚Bruno Penguin And The Staten Island Princess‘

Bang Showbiz | 15.05.2024, 13:00 Uhr

Der Darsteller soll sich voraussichtlich dem Cast des kommenden Films anschließen.

Sir Anthony Hopkins soll sich voraussichtlich dem Cast des kommenden Films ‚Bruno Penguin And The Staten Island Princess‘ vom ‚Wie ein einziger Tag‘-Filmemacher Nick Cassavetes anschließen.

Der 86-jährige Oscar-Gewinner hat sich Berichten von ‚Deadline‘ zufolge für die Rolle des legendären Kunstagenten Ben Windsor in dem ersten Hollywood-Film verpflichtet, der in der Antarktis gedreht wird.

Die Publikation behauptet, dass der 37-jährige Shia LaBeouf ebenfalls in Gesprächen über eine bisher noch unbekannte Rolle in dem Streifen sein soll. Das Drehbuch für das neue Projekt stammt aus der Feder von Daniel Barnz und Ned Zeman und beruht auf einem ‚Vanity Fair‘-Artikel von letzterem, der von der wahren Geschichte des abenteuerlustigen Schweizer Fotografen Bruno Zehnder handelt, eines Künstlers, der die letzten 20 Jahre seines Lebens in der Antarktis damit verbrachte, dort die Kaiserpinguine zu fotografieren. In einem Statement zu dem Film heißt es: “Bruno verbrachte sein Leben lang damit, zu lernen, wie man mit den Pinguinen kommuniziert, wobei ihn die Kolonien mit der Zeit kennenlernten und seine Zuneigung erwiderten. Er war so besessen, dass er seinen Namen in Bruno Penguin änderte und mit seinen Fotografien Erfolg hatte, sowohl kreativ als auch finanziell. Bruno war auch in eine unglaubliche, jahrzehntelange Romanze verwickelt, hauptsächlich über eine Fernbeziehung, da sie seinen Wunsch, in der kargen Kälte zu leben, nicht mit ihm teilte. Er schob seine Romanze jahrelang auf – immer in der Antarktis, immer auf der Jagd nach den Pinguinen. Und letztendlich, kurz bevor er wieder nach Hause zurückkehren wollte, geriet er in einen riesigen Stromausfall in der Arktis und erfror.“