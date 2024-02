Stars Dakota Johnson: Erholsamer Schlaf hat für sie „höchste Priorität‘ Dakota Johnson findet, dass die Leute „sie in Ruhe lassen“ sollten, die sie für ihre Kommentare über 14 Stunden Schlaf pro Nacht kritisierten. Die 34-jährige Schauspielerin löste im Dezember 2023 Kritik aus, als sie gegenüber dem ‚Wall Street Journal‘ sagte, dass sie „locker“ so lange schlafen könne. Johnson bestand jetzt jedoch darauf, dass sie so […]