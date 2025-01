Am Geburtstag seiner Frau „Smallville“-Star Tom Welling mit Alkohol am Steuer erwischt

Böse Geburtstagsüberraschung: Tom Welling mit Ehefrau Jessica Rose. (jök/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 12:42 Uhr

Der ehemalige "Smallville"-Star Tom Welling wurde betrunken am Steuer erwischt - und das ausgerechnet am Geburtstag seiner Frau. Der Schauspieler wurde von der Polizei festgenommen.

Schauspieler Tom Welling (47), bekannt aus der Serie "Smallville", geriet Sonntagnacht mit seinem Wagen in eine Polizeikontrolle. Kurz darauf wurde der ehemalige Superman-Darsteller laut dem US-Klatschportal "TMZ" festgenommen – und das ausgerechnet am Geburtstag seiner Frau. Welling war nach Auskunft der Polizei alkoholisiert unterwegs gewesen.

Mit 0,8 Promille auf Parkplatz aufgegriffen

Dem Polizeibericht zufolge wurde der 47-Jährige am Sonntag kurz nach Mitternacht auf einem Parkplatz in Yreka, Kalifornien, festgenommen. Dort hatte ihn die örtliche Polizei mit einem Blutalkohol von 0,8 Promille aufgegriffen. Auf dem Mugshot blickt Welling stoisch in die Kamera des County-Sheriffs von Siskiyou County im Norden des Bundesstaats Kalifornien.

"Wir lieben dich bis zum Mond und zurück!"

Wellings Verhaftungsfoto steht im direkten Gegensatz zu seinem Instagram-Post desselben Tages. Am Sonntagnachmittag zeigte sich Welling noch ganz romantisch hoch zu Ross gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Rose Welling. Liebevoll gratuliert er ihr darin zu ihrem 41. Geburtstag, den sie am Sonntag feierte. Er würdigt seinen "Engel, der unsere Träume wahr werden lässt und uns noch mehr inspiriert." Der Post schließt mit den Worten: "Wir lieben dich bis zum Mond und zurück!" Die beiden sind seit 2014 ein Paar und seit 2019 verheiratet. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder. Ob der ehemalige Superman-Darsteller nun seine Fahrlizenz abgeben und Ehefrau Jessica das Steuer überlassen muss, ist nicht bekannt.

Welling spielte in zehn Staffeln von 2001 bis 2011 den jungen Clark Kent bzw. Superman in der beliebten Serie "Smallville".