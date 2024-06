Das erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump um die US-Präsidentschaft hielt natürlich auch die Promis in Atem. Vor allem Bette Midler wählte deutliche Worte gegen den "schlechtesten Präsidenten aller Zeiten" Trump.

US-Präsident Joe Biden (81) und Herausforderer Donald Trump (78) duellierten sich am Donnerstag zum ersten Mal im US-Präsidentschaftswahlkampf. Natürlich verfolgten auch viele Promis die Debatte auf CNN – und sparten in den sozialen Medien nicht an Kommentaren.

Besonders aktiv (und explizit) meldete sich Bette Midler (78) zu Wort. "Alle meine Freunde nehmen jetzt ihre Blutdruckmedikamente und bereiten sich auf die Debatte vor. Ich frage mich, wie viele Fernsehbildschirme heute Abend kaputtgehen werden?", schrieb die Entertainerin auf X.

Die Anhängerin von Joe Biden und den Demokraten nannte Donald Trump unter anderem den "schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten". Dies war noch eine der harmlosesten Bezeichnungen für den Republikaner. An anderer Stelle titulierte sie ihn als "Bastard" oder schrieb "Oh mein Gott, wie dieser W**** lügt".

My God, the way this fucker lies. It’s just astonishing.

"Lügen, Lügen und noch mehr Lügen", kommentierte die Sängerin und Schauspielerin zudem: "Jedes Wort aus seinem Mund ist eine Lüge."

Etwas sachlicher ging Stephen King (76), ebenfalls profilierter Trump-Kritiker, die Lage an. Er kritisierte eher den Medienzirkus rund um die Debatte. "Großer Gott! Die Fernsehsender verpacken dies als Unterhaltung, wie einen Boxkampf, und verkaufen die Demokratie auf Teufel komm raus. Es ist eine Schande", schrieb der Schriftsteller auf X.

DEBATE NIGHT IN AMERICA! Sweet Jesus! The networks are packaging this as entertainment, like a boxing match, and selling democracy down the river. It's a shame.

In eine ähnliche Richtung ging auch Barbra Streisand (82). Sie wies darauf hin, dass "Debatten kein Regieren" sind. "Es geht um Theatralik im Fernsehen. Biden kann sehr gut regieren. Er ist erfahren und hat viel erreicht", schrieb sie ebenfalls via X. Der von einer Erkältung geschwächte Joe Biden wurde von vielen Beobachtern als Verlierer der Debatte bezeichnet.

Debates are not governing. They are about televised theatrics. Biden is accomplished at governing. He is experienced and has accomplished a great deal. https://t.co/H7miKQKXMj

Da das amerikanische Showgeschäft traditionell liberal eingestellt ist, schlugen sich nur wenige hochkarätige Stars auf die Seite von Donald Trump. Die Ex-Sportlerin und Reality-TV-Darstellerin Caitlyn Jenner (74) schoss sich auf Joe Biden ein. Sie bezeichnete ihn via X als "totalen Versager", der sich "eindeutig im geistigen Niedergang befindet".

Joe Biden is a total and complete failure and clearly in major mental decline. Vote accordingly! @TeamTrump MAGA🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Ebenfalls Team Trump ist Roseanne Barr (71). Freuen will sie sich über den scheinbaren Duellsieg ihres Kandidaten aber nicht. "Biden ist eindeutig nicht anwesend", schrieb sie auf X. Und weiter: "Das ist traurig. Obama opfert seinen Freund, um seine radikale Politik voranzutreiben, und ich möchte nicht, dass irgendjemand von uns nach dieser Sache jubelt."

As MAGA and pro America as I am…. I take no happiness in this debate. Biden is clearly not here. This is sad. Obama is sacrificing his friend to push his radical policies and I don't want any of us celebrating after this.

Yes Trump is clearly the better choice… but let’s take…

— Roseanne Barr (@therealroseanne) June 28, 2024