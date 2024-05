Stars Sofia Vergara: Ein weiteres Kind wäre nicht fair

Sofia Vergara at Netflix show Griselda premiere in Florida - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 12:00 Uhr

Sofia Vergara glaubt nicht, dass es „fair“ für sie wäre, ein weiteres Kind zu bekommen.

Die Schauspielerin wird im Juli 52 Jahre alt und Sofia – die sich letztes Jahr von Joe Manganiello trennte – hat verraten, dass sie nicht daran interessiert ist, ein weiteres Kind zu bekommen. Die Hollywood-Schönheit, die bereits einen 32-jährigen Sohn namens Manolo mit ihrem ersten Ehemann Joe Gonzalez hat, sagte gegenüber ‘People’: „Es gibt Dinge im Leben, die nach einer guten Idee klingen, aber sie sind es nicht. Ich war bereits Mutter. Ich weiß, was es bedeutet, eine gute Mutter zu sein oder zu versuchen, die beste Mutter zu sein, die man sein kann, und das erfordert viele Opfer und eine Menge Energie.“

Die Entscheidung, kein weiteres Kind zu bekommen, hat Sofia bei ihrer Trennung von Joe (47) beeinflusst. Trotzdem respektiert die Schauspielerin jeden, der in seinen 50ern noch ein Kind haben möchte. Sie erklärte: „Heutzutage können Frauen dank der Wissenschaft tatsächlich auch später Kinder bekommen. Früher hat die Natur deinem Körper aus irgendeinem Grund gesagt, dass du mit 50 in den Wechseljahren bist und es Zeit ist, dass du das hinter dir lässt. Es gibt einen Grund, warum die Natur das tut. Aber das ist nur für mich, und ich respektiere es vollkommen, wenn jemand nach 50 noch Mutter sein will.” Für Vergara jedoch war klar: „Ich dachte nicht, dass es aufgrund meiner Karriere, der Art, wie ich mein Leben lebe, der Art, wie meine Ehe war, fair wäre, ein Kind auf die Welt zu bringen, und dass ich nicht in der Lage sein werde, 100 Prozent zu geben.“