Stars Joe Manganiello: Kinder waren nicht der Scheidungsgrund

Joe Manganiello - October 2019 - Photoshot - Jay and Silent Bob Reboot Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2024, 08:00 Uhr

Joe Manganiello versprach Sofia Vergara, dass er sie „niemals verlassen“ würde, wenn sie keine Kinder wolle.

Der 47-jährige Schauspieler trennte sich von Sofia im vergangenen Jahr nach fast einem Jahrzehnt Ehe und während sie behauptete, dass alles zu einem Ende kam, weil er Kinder wollte und sie nicht, behauptet er nun, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Er sagte dem ‘Men’s Journal’: „Das ist einfach nicht wahr. Wir haben in den ersten anderthalb Jahren versucht, eine Familie zu gründen. Und wir hatten gleich im ersten Monat, in dem wir zusammen waren, ein großes Gespräch. Ich sagte: ‚Wenn du keine Kinder mehr willst, dann verstehe ich das. Sag es mir einfach, und ich werde wissen, was das ist, und das ist okay.‘ Aber das war bei ihr nicht der Fall. Und ich habe ihr geschworen, dass ich sie nie verlassen würde, wenn es nicht klappen sollte. Und das tat ich auch nicht. Das war nicht zwangsläufig der Grund, warum alles endete. Sondern weil sich zwei Menschen auseinandergelebt haben, und das passiert manchmal.“

Die ‚Modern Family‘-Darstellerin Sofia (52) erklärte stattdessen vor einer Weile, dass der Grund für die Scheidung darin lag, dass sie zögerte, eine „alte Mutter“ zu werden. Sie sagte der spanischen Zeitung ‚El Pais’: „Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war; er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, das ist dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nichts mehr für mich.” Vergara hat bereits einen Erwachsenen Sohn aus einer frühren Beziehung.