Stars Sofia Vergara: Sie will alle Schönheits-OPs machen

Sofia Vergara at Netflix show Griselda premiere in Florida - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2024, 08:00 Uhr

Sofia Vergara plant, sich „jedem“ plastischen Eingriff zu unterziehen.

Die 51-jährige ‚Modern Family‘-Schauspielerin, die offen darüber gesprochen hat, dass sie alles versuchen will, um den Alterungsprozess aufzuhalten, gab dies in einem Interview mit ‚Allure‘ zu.

Sie sagte dem Magazin über ihre Schönheits-Pläne: „Ich habe das Gefühl, dass man alles nutzen muss, was es da draußen gibt. Ich meine, wenn einem das Altern nicht egal ist. Es ist nichts falsch daran, wenn es dir egal ist. Es ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn du es tust, gibt es jetzt so viel Zeug da draußen.“ Die Mutter eines Kindes, die ihren Sohn Manolo (32) mit ihrem ersten Ehemann Joe Gonzalez hat, gab aber auch zu, dass ihr hektischer Arbeitsplan ihre Pläne, sich unters Messer zu legen, erst einmal gestoppt habe. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, dass ich jede plastische Operation machen werde, die ich machen kann, wenn ich bereit bin. Ich wünschte, ich hätte mehr Ausfallzeiten. Ich hätte schon Sachen gemacht. Aber weil ich vor der Kamera stehe, ist es nicht so, dass ich etwas tun und dann wochenlang in meinem Haus sitzen und mich erholen kann.“

Sofia fügte hinzu, dass sie Botox „seit langem“ an ihrem Hals und um ihre Augen verwendet, bestand aber darauf, dass sie Füllstoffe vermeidet. Sie sagte: „Ich glaube nicht an Füllmaterial. Ich denke, Filler tut gut, wenn man wirklich jung ist und ein bisschen mehr Wangen möchte oder die Lippen ein wenig aufpolstern möchte. In meinem Alter – 51 – habe ich das Gefühl, dass es dich nicht jünger aussehen lässt. Es wird dich fertiger aussehen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass es einen nicht wirklich hochzieht. Es belastet dich irgendwie. Also bin ich dagegen, sobald man ein bestimmtes Alter erreicht hat.“