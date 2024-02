Papiere vor sieben Monaten eingereicht Sofía Vergara und Joe Manganiello einigen sich im Scheidungsverfahren

Sofía Vergara und Joe Manganiello waren sieben Jahre verheiratet. (eee/spot)

SpotOn News | 10.02.2024, 09:15 Uhr

Im Juli 2023 haben Sofía Vergara und Joe Manganiello nach sieben Jahren Ehe die Scheidungspapiere eingereicht. Jetzt ist das Verfahren durch.

Im Juli 2023 haben Sofía Vergara (51) und Joe Manganiello (47) bekannt gegeben, dass sie sich nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen möchten. Jetzt neigt sich das Scheidungsverfahren offenbar dem Ende entgegen. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, haben sich die beiden Schauspiel-Stars sieben Monate nach Einreichung der Scheidungspapiere geeinigt.

Laut Bericht soll der Scheidungsfall als "unbestrittene Klage" verhandelt werden, was bedeutet, dass beide Parteien erschienen sind und "eine schriftliche Vereinbarung über ihr Eigentum und ihre Ehe getroffen haben". Das Dokument soll dem Gericht vorgelegt worden sein. Auf Unterhaltsansprüche haben beide verzichtet.

Kein Rosenkrieg zwischen Sofía Vergara und Joe Manganiello

Ein Rosenkrieg hat sich bei Vergara und Manganiello nie angedeutet. Als Grund für die Trennung haben sie die in Hollywood nicht unüblichen "unüberbrückbaren Differenzen" angegeben. Vergara hatte im August 2023 auf die Durchsetzung eines Ehevertrages und eine Gütertrennung gepocht.

Im Interview mit "El País" hatte die "Modern Family"-Darstellerin im Januar 2024 erzählt: "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, es ist dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nicht mein Ding."

Beide haben wieder eine neue Liebe gefunden

Sofía Vergara und Joe Manganiello haben sich 2014 kennengelernt, über Vergaras "Modern Family"-Kollegen Jesse Tyler Ferguson (47). Nach sechs Monaten Beziehung verlobte sich das Paar an Weihnachten 2014. Am 22. November heirateten sie. Inzwischen sollen beide bereits neue Partner haben. Im Dezember zeigte sich Manganiello mit Schauspiel-Kollegin Caitlin O'Connor (34) auf dem roten Teppich in New York. Vergara soll den orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman daten.