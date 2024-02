Stars Solange Knowles: Verrückte Idee für ein Album

Solange Knowles - 2016 CFDA Fashion Fund Awards - Splash BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 10:55 Uhr

Die 37-jährige Grammy-Gewinnerin will eine Platte mit Tuba-Tracks auf den Markt bringen.

Solange Knowles will eine Platte mit Fokus auf die Tuba veröffentlichen.

Die 37-jährige Grammy-Preisträgerin hat verraten, dass sie seit längerem daran arbeitet, das Blechblasinstrument zu meistern. Ihre Leidenschaft für die Tuba will Solange schon bald auf einem Album verwirklichen. Einige Lieder mit Fokus auf das tief und kräftig klingende Instrument hat die US-amerikanische Sängerin bereits fertiggestellt, allerdings zweifelt sie daran, dass ihre Tuba-LP ein Erfolg werden könnte. Im Interview mit ‚Harper’s Bazaar‘ verriet Solange über ihr ungewöhnliches Projekt: „Ich liebe es. Ich habe angefangen Musik für die Tuba zu schreiben und ich versuche mich selbst zu überreden, sie zu veröffentlichen, aber ich kann mir genau vorstellen, wie die Leute die Augen verdrehen werden und sich denken, dass das kein richtiges Album ist.“

Ihr letzte Studioplatte mit dem Titel ‚When I Get Home’ brachte die Musikerin im Jahr 2019 auf den Markt. Im Gespräch mit dem Magazin gab Solange weiter preis, dass sie sich für die Tuba insbesondere deshalb so begeistern kann, weil sie das Instrument an ihr Innerstes und damit auch an ihre afroamerikanische Identität erinnere. „Sie hört sich für mich so an wie mein Bauchgefühl“, erklärt die gebürtige Texanerin. „Sie nimmt auf eine Art Raum ein, die man nicht leugnen kann und sie fühlt sich für mich auch sehr Schwarz an.“