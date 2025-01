Stars Sophia Bush: Emotionales Statement zu Waldbränden

Sophia Bush – November 2024 – Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin kann das Ausmaß der Verwüstungen kaum begreifen und zeigt sich schwer geschockt.

Sophia Bush fühlt sich „sehr gesegnet“, die Waldbrände in Los Angeles überlebt zu haben.

Die Schauspielerin und ihre Familie wurden aus ihren Häusern in der Region evakuiert, nachdem die Waldbrände Teile der Stadt verwüstet hatten. Nun meldet sich die 42-Jährige in den sozialen Medien zu Wort.

Die Darstellerin, die vor allem durch ihre Rolle der Brooke Davis in der Serie ‚One Tree Hill‘ bekannt ist, schrieb auf Instagram: „Danke an euch alle für die Check-Ins, Textnachrichten und Direktnachrichten. Ich weiß, dass es sehr anstrengend ist, wenn man nichts von den Leuten hört. Wir versuchen alle wirklich unser Bestes. Die letzten zwei Tage waren absolut schrecklich für unsere Stadt. Meine Familie wurde zweimal evakuiert. Wir sind alle in Sicherheit, also fühle ich mich sehr, sehr gesegnet.“

Sophia beschrieb die aktuelle Situation als unbegreiflich. „So viele Menschen haben so viel verloren und es ist ziemlich unvorstellbar, unfassbar und unerklärlich“, zeigte sie sich geschockt.

Die brünette Schönheit teilte außerdem eine Liste mit Quellen, wie den Bewohnern von Los Angeles inmitten der Waldbrände geholfen werden kann. Am wichtigsten sei es, die Helfer während der anhaltenden Katastrophe zu unterstützen. „Ich bete für unsere unglaubliche Stadt und ihre Menschen. Seht nach euren Leuten. Schaut nach euren Nachbarn. Und helft, wo immer ihr könnt“, lautete Sophias Appell.