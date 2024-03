Stars Sophia Thiel: Schwere Selbstzweifel wegen ‚Let’s Dance‘

Sophia Thiel - 09.04.2016 Cologne Miss FIBO Power Beauty Contest - Christoph Hardt/Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 11:52 Uhr

Die Fitness-Influencerin enthüllt, dass sie sich beim Tanzen "fett und hässlich" fühlt.

Sophia Thiel gesteht, dass sie ihren eigenen Anblick beim Tanzen kaum ertragen kann.

Die Fitness-Influencerin enthüllte 2021, dass sie an einer Essstörung leidet. Die Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ ist aus diesem Grund besonders herausfordernd für die 29-Jährige. Im Podcast ‚4 Brüste für ein Hallelujah‘ offenbart sie nun: „Beim Tanzen, ich sage es so wie es ist, fühle ich mich einfach übel fett und hässlich. Dann sehe ich nur Arme. Da kommen so Komplexe hoch.“ Bei diesem emotionalen Geständnis kommen Sophia die Tränen: „Man fühlt sich halt nicht richtig, das Gefühl kenne ich so gut, wenn du nicht reinpasst.“

Für ihre mutigen Worte erhielt die Blondine viel Zuspruch von den Fans. Aber auch prominente Kollegen meldeten sich zu Wort. „Liebe Sophia, ich fühle deinen Schmerz“, erklärte Comedian Faisal Kawusi auf Instagram, der 2017 ebenfalls bei ‚Let’s Dance‘ teilgenommen hatte. „Beim Tanzen kommt es nicht darauf an, wie du aussiehst. Tanzen ist in erster Linie kein Sport und auch keine Fernsehshow.“

Schauspielerin Katerina Jacob wiederum sagte in einem Instagram-Video: „Sophia hat gesagt, dass sie sich, wenn sie tanzt, super hässlich fühlt. Ich kann das total nachvollziehen. Diese Tanzklamotten sind für Menschen, die bisschen mehr auf den Rippen haben, eine Herausforderung. Für mich damals auch.“ Doch die Bloggerin sei eine „bildschöne Frau“, die „stolz“ auf sich sein könne.