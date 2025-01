Über vier Millionen Zuschauer Staffelbestwert: RTL-Dschungelcamp dominiert die TV-Quoten

Steuerten sicher auf zehn Sterne zu: Lilly Becker (l.) und Alessia Herren. (jök/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 11:57 Uhr

Auch in der 18. Staffel bleibt das RTL-Dschungelcamp ein Publikumsmagnet. Die Einschaltquoten der Dienstagsfolge erreichten ein neues Staffel-Highlight. 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 20:15 Uhr dabei.

Die 18. Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (täglich 20:15 Uhr bei RTL oder bei RTL+) nimmt Fahrt auf. Mit der Folge am Dienstag erzielte RTL die bislang höchsten Reichweiten der aktuellen Staffel.

Dschungel-Trio holt die ersten Sterne

In der gestrigen Folge ging unter anderem die Dauer-Fehde zwischen Lilly Becker (48) und Sam Dylan (33) in die nächste Runde. In der Dschungelprüfung riss sich das Trio aus Alessia Herren (23), Becker und Dylan dann aber am Riemen und holte zur Freude aller hungrigen Camp-Insassen die ersten Sterne: zehn an der Zahl!

Im Durchschnitt über vier Millionen Zuschauer

Die Prüfung "Der GRÖßTE Preis von Murwillumbah!" wollten sich 26,3 Prozent (2,65 Millionen) der 14- bis 59-Jährigen nicht entgehen lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es gar 31,6 Prozent (1,65 Millionen). In beiden Zielgruppen errang "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" damit am Dienstag die Marktführerschaft. Im Durchschnitt verfolgten 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren die Dienstagsausgabe, was einem Marktanteil von 16,9 Prozent entspricht. In der Spitze waren 4,43 Millionen dabei. Beim Gesamtpublikum musste sich RTL am Dienstagabend nur der "Kanzlei" im Ersten geschlagen geben.

"Die Stunde danach" ebenfalls beliebt

Im Anschluss an die fünfte Folge überzeugte auch die Aftershow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" mit einem Marktanteil von 20,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 24,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die sechste Ausgabe der 18. Staffel strahlt RTL am Mittwoch ab 20:15 Uhr im TV sowie im Live-Stream bei RTL+ aus.