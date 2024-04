Neue Sendung von Sternekoch Tim Raue „Star Kitchen mit Tim Raue“ startet im Juni auf Amazon Prime

Tim Raue hat selbst Michelin-Sterne. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 16:43 Uhr

Tim Raue serviert seine neue Sendung: Im Juni startet die Food-Reality-Serie "Star Kitchen mit Tim Raue" auf Amazon Prime. Insgesamt sechs Folgen hat die Streaming-Plattform mit dem Sternekoch kredenzt.

Tim Raue (50) sorgt für kulinarischen Nachschub. Im Februar wurde bekannt, dass der Koch in einer neuen Reality-Show zu sehen sein wird. Jetzt steht der Starttermin von "Star Kitchen mit Tim Raue" fest. Am 1. Juni erscheinen alle sechs Folgen der Food-Reality-Serie beim Streamingdienst Amazon Prime. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Tim Raue begleitet aufstrebende Köche

In "Star Kitchen mit Tim Raue" unterstützt der Gourmet junge, aufstrebende Köche auf ihrem Weg an die Spitze des Koch-Olymps. Die Serie begleitet die Protagonisten auf ihrem Weg zu einem Stern bei der Michelin-Verleihung 2024. Zudem gibt es Einblicke in die Welt der Sterneküche und in die persönliche Koch-Karriere von TV-Star Raue.

Video News

Mit dabei sind fünf Köche und Köchinnen, die unbedingt ihren ersten oder einen weiteren Stern ergattern wollen. Darunter sind Ricky Saward, der einzige vegane Sternekoch Deutschlands, oder Christoph Kunz, der Besitzer des renommierten Restaurants "KOMU" in München.

Tim Raue ist selbst Sterne-Koch

Tim Raue kennt sich bestens aus im Michelin-Universum. 2007 erhielt der Berliner seinen ersten Stern, im darauffolgenden Jahr folgte der zweite. Sein 2010 eröffnetes Restaurant "Tim Raue" ist ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das Lokal in der Nähe des Checkpoint Charlie in Berlin gehört zu den Top 5o besten Restaurants der Welt.