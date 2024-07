Der Ex-007-Darsteller zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück: George Lazenby will nicht mehr schauspielern und auch keine öffentlichen Auftritte mehr antreten. Der australische Schauspieler verabschiedete sich entsprechend auf X.

George Lazenby (84) beendet seine Schauspielkarriere und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der frühere und einmalige James-Bond-Darsteller gab auf X bekannt: "Ich werde ab heute nicht mehr schauspielern oder öffentlich auftreten, keine Interviews mehr geben und keine Autogramme mehr schreiben." Dies sei keine leichte Entscheidung gewesen.

Es habe Spaß gemacht, "aber älter werden ist kein Spaß", fährt der 84-Jährige fort. Nun wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

(1/3) This hasn’t been an easy decision but it’s time to announce my retirement from work. Therefore, I won’t be doing any more acting or making public appearances, doing any more interviews or signing any more autographs as of today. It’s been a fun ride but getting older is… pic.twitter.com/OpapxbH22e

— George Lazenby (@lazenbyofficial) July 24, 2024