"Da falle ich nicht drauf rein" Stefan Raab vor Kampf im Fatsuit: Regina Halmich rechnet mit Sixpack

Stefan Raab boxt am 14. September gegen Regina Halmich. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 10:22 Uhr

Am 14. September steigt der Boxkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab. Von einem Video des Entertainers im Fatsuit lässt sie sich nicht verunsichern. "Da falle ich natürlich nicht drauf rein", erklärte die Box-Weltmeisterin.

Regina Halmich (47) hat sich vor dem Boxkampf gegen Stefan Raab (57) am 14. September erneut zu dessen Fitness geäußert. "Der Stefan wird topfit sein… der wird uns alle von den Socken hauen. Der wird dastehen mit einem Sixpack, mit Muckis", prognostizierte sie bei "Punkt 12". Auf die inszenierte Darstellung ihres Gegners schwitzend, keuchend und mit einem Fatsuit falle sie deshalb nicht herein. "Lasst euch nicht täuschen", appellierte die 46-fache Box-Weltmeisterin auch an die Fans.

Raab hatte zuvor ein Video auf Instagram veröffentlicht, das ihn übergewichtig und sichtlich unfit beim Boxtraining mit Fitness-Queen Pamela Reif (28) zeigt. Am Ende des Clips geben beide auf und sind sich einig: Hier kann nur noch ein Doktor helfen. Viele vermuteten daraufhin, dass der Entertainer auch die Hilfe von dem als "Doktor Steelhammer" bekannten Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko (48) in Anspruch genommen hat. Halmich glaubt nicht an diese Theorie: "Das wäre eine Möglichkeit. Aber tatsächlich, glaube ich, ist da eher der Schönheits-Doc gefragt."

Regina Halmich hat Stefan Raab nicht getroffen

Stefan Raab hat sich seit seinem Rücktritt aus dem Fernsehen 2015 nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Ankündigungsvideo zu seinem großen Comeback-Boxkampf war er ebenfalls mit Fatsuit und mit Sonnenbrille zu sehen. Auch Regina Halmich hat ihren Gegner, den sie bereits zweimal besiegen konnte, vor dem Kampf weder gesehen noch gesprochen – sein Fitnesslevel wird also auch für sie eine große Überraschung.

Auch deswegen bereitet sie sich akribisch auf den Kampf vor und absolviert vier Trainingseinheiten pro Woche. "Ich werde es Stefan nicht leicht machen", betonte sie in der TV-Sendung. Angst habe sie vor Raab nicht, aber sie traue ihm einiges zu. "Es ist zwar ein Showkampf, aber wir werden halt beide voll zuschlagen. Und gerade in den ersten beiden Runden muss ich extrem aufpassen, weil da steht er noch voll im Saft, hat Kondition und ich glaube, auch der wird eine Entscheidung suchen", so Halmich.

"DER CLARK FINAL FIGHT" wird am Samstag, den 14. September, ab 20:15 Uhr auf RTL und RTL+ live aus Düsseldorf übertragen.