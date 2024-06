Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, … Das passiert heute in den Soaps In „Rote Rosen“ macht Jorik der frustrierten Amelie eine deutliche Ansage. Ana wird in „Sturm der Liebe“ klar, dass sie noch Gefühle für Philipp hat. In „Alles was zählt“ versucht Leyla herauszufinden, wie Simone wirklich über sie denkt.