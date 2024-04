Fotos mit Meghans Marmelade „Suits“-Star Abigail Spencer gibt seltene Einblicke in Meghans Garten

Herzogin Meghan (li.) und Abigail Spencer standen für die Anwaltsserie "Suits" gemeinsam vor der Kamera. (eee/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 09:40 Uhr

Schauspielerin Abigail Spencer feiert auf Instagram die Marmelade ihrer Freundin Meghan. Gleichzeitig gibt der "Suits"-Star seltene Einblicke in den Garten der Herzogin.

Sie kennen sich seit den Dreharbeiten der Serie "Suits" und sind seither eng befreundet. Klar, dass Abigail Spencer (42) ebenfalls eins der begehrten Marmeladengläser von Herzogin Meghan (42) und ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" erhalten hat. Die Erdbeerkonfitüre hat die Schauspielerin offenbar persönlich und im heimischen Garten von Meghan und Prinz Harry (39) im kalifornischen Montecito überreicht bekommen, wie mehrere Fotos auf Instagram zeigen.

Abigail Spencer unterstützt Meghans Marke

Dort postete Spencer gleich drei Fotos, die sie mit Meghans liebevoll dekoriertem Marmeladenkorb zeigen. Sie schwärmt von dem Produkt: "Diese Marmelade ist meine Marmelade. Ein köstlicher Vorgeschmack auf das, was in der Tat kommen wird… Ich liebe dich so sehr, M", schreibt sie an ihre Freundin gerichtet.

Wo genau sich Spencer befindet, schreibt sie nicht. Das "People"-Magazin will auf den Fotos aber sowohl den Garten von Meghan und Harry als auch ihren gemeinsamen Hund erkannt haben. Die "Suits"-Schauspielerin trägt ein schwarzes Rüschenkleid und eine dunkle Sonnenbrille, während sie auf dem grünen Rasen liegt und mit Meghans Vierbeiner herumtollt. Im Hintergrund sind viele von der Sonne angestrahlte Pflanzen, Blumen und Bäume erkennbar.

Meghan unterstützt Charity-Projekt einer Freundin

Erst kürzlich hatte Abigail Spencer bereits ein gemeinsames Foto mit Herzogin Meghan auf Instagram gepostet. Die beiden unterstützten das Charity-Projekt "Alliance of Moms" ihrer gemeinsamen Freundin Kelly McKee Zajfen. Das Trio zeigte sich auf dem Foto mit weißen T-Shirts, auf denen in großer, roter Schrift "Love like a mother" geschrieben stand. Spencer schrieb außerdem zu dem Post, wie dankbar sie für die Freundschaft der beiden sei.

Herzogin Meghan hatte ihre Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" Mitte März gelauncht. Neben der Erdbeermarmelade möchte Harrys Frau eine Vielzahl weiterer Produkte aus fast allen Lifestyle-Bereichen verkaufen. Wann die Produkte auf den Markt kommen, ist aktuell aber noch nicht bekannt.