Stars Susan Sarandon: Alter ist ihr nicht wichtig

Susan Sarandon - July 2024 - Fabulous Four premiere - Whitby Hotel - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 17:15 Uhr

Die Schauspielerin findet nicht, dass Altersunterschiede in Beziehungen eine Rolle spielen sollten.

Susan Sarandon findet Altersunterschiede in Beziehungen nicht bedeutend.

Die 78-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass das Alter ihrer potentiellen Partner zu den eher unwichtigen Details gehöre. Viel wichtiger sei der Hollywoodikone, dass ihr zukünftiger Freund „ein großes Herz und einen offenen Geist“ besitze. Dem Magazin ‚Sunday Times‘ verriet sie über die Kriterien ihrer Partnersuche: „Es gibt unterschiedliche Menschen, die jünger sind, aber ein sehr umfangreiches Leben gelebt haben, die reifer sind und interessanter. Es ist hart einen sehr viel älteren Mann zu finden, der noch immer neugierig ist und nicht einfach an den Dingen festhalten will, so wie sie sind. Es muss jemand sein, der Neugier besitzt, einen Sinn für Humor, Intelligenz und einen Appetit für das Leben. Also sei froh, wenn du es schaffst jemanden zu finden, der all diese Dinge erfüllt, egal ob diese Person jünger ist, älter, ob sie weiblich oder männlich ist, ob sie genderfluid ist, egal was. Das sind nur Details. Ich glaube die große Sache ist es, jemanden zu finden, der ein großes Herz und einen offenen Geist besitzt und weiterhin neugierig ist.“

Von ihrem Ex Tim Robbins, mit dem sie zwei Söhne hat, trennte Susan sich bereits 2009. Dennoch begegnet sie immer noch Fans, die von der Trennung enttäuscht sind. „Ich lerne immer noch Menschen kennen, die am Boden zerstört waren, als wir uns trennten“, berichtet sie amüsiert. „Das tut mir so leid für sie.“