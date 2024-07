Nach kleiner Zeremonie in New York Susan Sarandon hat von der Hochzeit ihrer Tochter viel gelernt

Susan Sarandon ist selbst auf Partnersuche. (rho/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 23:17 Uhr

Ihre zum zweiten Mal verheiratete Tochter Eva Amurri hat der alleinstehenden Schauspielerin Susan Sarandon viel über Partnerschaft beigebracht.

Sie hat "so viel über Liebe und Partnerschaft gelernt". Dieses Resümee zieht Junggesellin Susan Sarandon (77) nach der Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Eva Amurri (39). Die Schauspielerin und stolze Mutter stellt eine süße Botschaft auf ihrem Instagram-Profil für ihre Tochter und deren frisch angetrauten Mann, den 40-jährigen Chefkoch Ian Hock, online. Das Paar hat sich am Samstag, dem 29. Juni, in einer intimen Zeremonie in New York vor rund 40 Gästen das Jawort nach rund drei Jahren Beziehung gegeben, wie das "People"-Magazin berichtet.

"Danke für die Einladung in euer Leben"

"Ich habe bei der Hochzeit meiner Tochter Eva an diesem Wochenende so viel über Liebe und Partnerschaft gelernt", schwärmt Sarandon neben einem Foto des Brautpaares. Die Hollywood-Aktrice lobt die Liebe zum Detail der Feierlichkeit und die einfühlsame Integration Amurris Kinder – Marlowe (9), Major (7) und Mateo (4) – aus einer früheren Ehe. "Wir haben gehört, was die beiden aneinander schätzen und wie sie hoffen, diese Eigenschaften nie als selbstverständlich zu betrachten. Ihre Freundlichkeit, Authentizität und Humor werden der Grundstein für ihre Zukunft sein." Abschließend bedankt sich die Oscarpreisträgerin für die "Einladung in euer Leben".

Susan Sarandon hat zudem zwei jüngere Söhne mit Tim Robbins (65), einer von ihnen ist der Schauspieler Miles Robbins (32). Im Dezember 2009 haben Sarandon und Robbins ihre Trennung bekannt gegeben. Tochter Eva Amurri ist ebenfalls Schauspielerin und stammt aus einer Beziehung mit dem italienischen Regisseur Franco Amurri (65). Die Hochzeit mit Ian Hock ist deren zweite Ehe. Von dem Ex-Fußballer und Vater ihrer Kinder, Kyle Martino (43), wurde Eva Amurri 2020 geschieden.