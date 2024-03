Stars Sydney Sweeney: Sie bezahlte die Schulden ihrer Mutter

Sydney Sweeney - Avalon - Oscars Vanity Fair Party - LA - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2024, 19:22 Uhr

Sydney Sweeney nutzte ihre Einnahmen, um die Hypothek ihrer Mutter abzubezahlen.

Die 26-jährige ‚Euphoria‘-Darstellerin schreibt ihren Erfolg ihren Eltern zu, weil sie ihr geholfen haben, ihre Karriere zu starten, indem sie von ihrer Heimatstadt Spokane, Washington, nach Los Angeles zogen, um ihrer Tochter zu helfen, ihre Träume vom Hollywood-Ruhm zu verfolgen. Und jetzt ist sie stolz darauf, wiederum ihnen helfen zu können.

Sydney erzählte dem ‚WhoWhatWear‘-Magazin: „Ich habe kürzlich die Hypothek meiner Mutter abbezahlt. Als Kind habe ich immer davon geträumt, mich um meine Eltern kümmern zu können, also war das eine wirklich große Sache für mich, das tun zu können. Ich versuche, meine Familie so weit wie möglich in mein Leben zu integrieren, egal ob ich jeden zweiten Tag mit meinen Cousins spreche oder nach Hause gehe.“ Sie fügte hinzu: „Mein Erfolg kam erst, als ich in meinen 20ern war. Meine Eltern haben es also nicht wirklich mit mir erlebt.“ Sydney beharrte darauf, dass sie nicht ins Showbusiness gekommen sei, um berühmt zu werden – sie wollte einfach nur Schauspielerin werden. Sie erklärte: „Mein Ziel war es, als Schauspielerin an einem Set zu arbeiten. Das ist so ziemlich alles, was ich wusste. Ich wusste einfach, dass ich in einem Film mitspielen und verschiedene Charaktere spielen könnte. Ich lerne jeden Tag dazu und finde Dinge heraus. Es ist verrückt. Es ist wirklich, wirklich verrückt.“ Sydney gab zuvor zu, dass sie es genieße, ihre neue Welt mit ihren Eltern zu teilen – die sich trennten, als sie gerade anfing, in Hollywood Wellen zu schlagen. Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie: „Meine Eltern haben so viel geopfert, um meinen Traum zu unterstützen, und sie haben dabei so viel verloren. Ich fühlte mich einfach verpflichtet, ihnen zu zeigen, dass es sich gelohnt hat. Meine Mutter ist mit kaum etwas aufgewachsen. Sie machte ihren Abschluss, als sie 16 Jahre alt war. Sie arbeitete in fünf Jobs, um sich durch die Schule zu bringen. Sie kümmerte sich um ihre Brüder. Sie kümmert sich um jeden.“