Stars Taylor Hill: Sie hatte eine Fehlgeburt

Taylor Hill and Daniel Fryer -Ed Sheeran The Sum of It All' New York, 2 May 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 08:00 Uhr

Taylor Hill erlebte eine „Achterbahn der Gefühle“, nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Das 34-jährige Model, das mit dem Investor Daniel Fryer verheiratet ist, hat verraten, dass die Fehlgeburt seine psychische Gesundheit belastet hat.

Während eines Auftritts im ‚On Purpose With Jay Shetty‘-Podcast erzählte Taylor: „Vor ungefähr drei Jahren hatte ich eine Fehlgeburt. Ich habe noch nie darüber gesprochen. Meine Familie weiß es und meine engen Freunde wissen es.” Die brünette Schönheit hatte eigentlich nie geplant, schwanger zu werden, und sie erinnerte sich daran, dass sie „schockiert“ und „traurig“ war, als ihre Schwangerschaft bestätigt wurde. Taylor und ihr Ehemann – der sich während der COVID-19-Pandemie in Großbritannien aufhielt – waren jedoch beide am Boden zerstört über ihren Verlust. „Ich rufe meinen Mann an und bin am Boden zerstört. Wir haben beide geweint. Ich konnte ihm ansehen, dass er untröstlich war, dass er nicht dabei sein konnte. Ich glaube, das war auch für ihn sehr schmerzhaft, für uns beide”, so Hill.

Taylor hatte anfangs Schwierigkeiten, die Nachricht zu verarbeiten und gab zu, dass sie untröstlich über die Situation war. Das Model, das Daniel im Jahr 2023 geheiratet hat, sagte: „Ich fühlte mich wie ein Versager. Ich hatte das Gefühl, meinen eigenen Körper, mein eigenes Selbst zu verraten. Es ist in Ordnung, wütend auf sich selbst zu sein. Man muss nicht sofort darüber hinwegkommen.“ Heute hat sie geht es dem Model wieder gut. „Drei Jahre später habe ich so viel mehr Perspektive. Ich habe mir so viel Zeit gegeben, um davon zu heilen. Es fühlt sich nicht mehr wie eine offene, klaffende Wunde an. Es fühlt sich wie ein Schreck an. Es ist definitiv immer noch bei mir. Da ist ein Abdruck.