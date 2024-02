Stars Taylor Lautner: Ehefrau Tay stiehlt sein Essen!

Taylor Lautner and Taylor Dome - 2022 CMT Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2024, 08:00 Uhr

Der Schauspieler plaudert über die Fallstricke seiner Ehe mit Taylor Dome.

Taylor Lautner verrät, dass er sein Essen immer mit seiner Frau teilen muss.

Der ‚Twilight‘-Star trat 2022 mit der Krankenschwester Taylor Dome – bekannt als Tay – vor den Traualtar. Zusammen betreibt das Paar den Podcast ‚The Squeeze‘. Im Gespräch mit ‚E! News‘ wurde der Schauspieler nun gefragt, was die „größte Lektion“ sei, die er seit seiner Hochzeit gelernt habe.

Daraufhin erwiderte er: „Das Wichtigste ist das Teilen. Das Essen zu teilen. Sie ist die Person, zu der du sagst: ‚Willst du eins? Willst du dein eigenes bestellen?‘ Und sie sagt immer: ‚Nein, ich nehme nur ein oder zwei Bissen von deinem.‘ Und dann isst sie am Ende die Hälfte!“

Ob sich die beiden immerhin am heutigen Valentinstag (14. Februar) in Sachen Essen einigen können? Der Influencerin zufolge hat das Paar sehr bodenständige Pläne für den besonderen Tag. „Wir sind beide Stubenhocker und Taylor ist ein wahnsinnig guter Koch. Ich denke also, dass wir uns wahrscheinlich einen Film ansehen und etwas essen werden“, verriet sie.

Auf diese Weise lasse das Paar meistens seinen Tag ausklingen. „Selbstgekochtes Essen, Netflix oder so, einen Film schauen, mit den Hunden spazieren gehen – das ist unsere Art von Abend, jeden Abend“, zählte Tay auf. „Das klingt also nach einer guten Idee für den Valentinstag.“