Stars Teri Hatcher: Dating? Nein, danke!

Bang Showbiz | 27.11.2024, 11:00 Uhr

Teri Hatcher sprach darüber, dass ihr Dating keinen „Spaß“ mehr mache.

Die 59-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Jon Tenney die 27-jährige Tochter Emerson hat und davor in den 1980er Jahren mit Marcus Leithold verheiratet war, ist seit einigen Jahren Single und findet, dass sich romantische Begegnungen für sie heute nicht mehr so ​​wie früher anfühlen.

In der US-Talkshow ,Sherri‘ sagte Teri: „Die Leute fragten mich: ‚Gehst du mit jemandem aus?‘ und ich antwortete: ‚Also, ich gehe nicht mehr so ​​oft mit Leuten aus, weil ich früher mit jemandem ausgegangen bin, und man sah sich den Typen über den Tisch hinweg an und dachte: ‚Okay, ich frage mich, ob wir wohl zusammen im Bett landen‘, und jetzt schaue ich über den Tisch hinweg und denke mir nur: ,Wann muss ich die Windeln dieses Typen wechseln?‘“ Doch die ehemalige ,Desperate Housewives‘-Darstellerin, die am 8. Dezember ihren 60. Geburtstag feiern wird, ist „dankbar“, älter zu werden, und hat in diesem Lebensabschnitt „Akzeptanz“ gefunden, nachdem sie in der Vergangenheit jahrelang zu „hart“ zu sich selbst gewesen sei: „Es gibt nur eine Art, das Altern zu empfinden, und das ist Dankbarkeit. Jeder Tag auf der Erde ist ein Geschenk, also sehe ich ihn mit großer Dankbarkeit. Ich bin so sprachlos, da es diese Balance ist, dass man einfach jeden Tag weiterhin so gut sein möchte wie man es kann, aber auch viel Akzeptanz damit einhergeht, und das ist einfach Gnade.“