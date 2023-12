Er spielt Prinz Charles „The Crown“-Star Dominic West hat keinen Kontakt mehr zu Prinz Harry

Dominic West verkörperte in Staffel fünf und sechs von "The Crown" Prinz Charles. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.12.2023, 10:08 Uhr

Auch der "The Crown"-Charles aka Dominic West hat keinen Kontakt mehr zu Prinz Harry. Der Royal habe den Kontakt abgebrochen, weil Schauspieler West während einer Pressekonferenz "zu viel gesagt" habe.

Einst stapften Dominic West (54) und Prinz Harry (39) für ein Charity-Event mehrere Wochen lang gemeinsam durch die Antarktis – eine Erfahrung, die zusammenschweißt. Für seine Rolle als Prinz Harrys Vater Prinz Charles (heute König Charles III., 75) in der Netflix-Serie "The Crown" konnte sich West jedoch offenbar trotzdem keinen Rat von dem Royal holen. Denn rund zehn Jahre später hat der Schauspieler keinen Kontakt mehr zu Prinz Harry. Das hat West nun im Interview mit dem Radiosender "Times Radio" enthüllt.

Video News

"Habe zu viel gesagt"

"Wir haben den Kontakt verloren, weil ich in einer Pressekonferenz zu viel gesagt habe, und danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen", vermutet West. "Ich glaube, ich wurde gefragt, was wir gemacht haben und wie wir gefeiert haben, als wir dort ankamen. Und ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt."

West und Prinz Harry nahmen im Dezember 2013 an dem Charity-Event "Walking With the Wounded" teil, für das sie gemeinsam mit verwundeten Veteranen mehr als 320 Kilometer durch die Antarktis liefen. Im Januar 2014 kamen sie für eine Pressekonferenz zusammen, um ihre Erfahrungen zu teilen. West schwärmte damals: "Harry war ein wichtiger Teil des Teams. Er ist großartig."