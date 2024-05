Start 2025 „The Last of Us“: Jeffrey Wright stößt für Staffel zwei zur HBO-Serie

SpotOn News | 24.05.2024, 23:55 Uhr

Der Cast der HBO-Serie "The Last of Us" wächst weiter: Auch "Westworld"- und "The Batman"-Star Jeffrey Wright wird für Staffel zwei der postapokalyptischen Dramaserie vor der Kamera stehen, wie jetzt bekannt wird.

Die postapokalyptische HBO-Serie "The Last of Us" ist um einen Star reicher. Der besonders aus der Sci-Fi-Show "Westworld" bekannte Jeffrey Wright (58), der zuletzt für einen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert war, stößt für die kommende zweite Staffel zu der Games-Adaption. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Das Besondere an dem Casting: Wright spielt eine Figur, der er schon im Vorlagenspiel "The Last of Us Part II" aus dem Jahr 2020 seine Stimme lieh.

Der Cast von "The Last of Us" wächst weiter

In der zweiten "The Last of Us"-Staffel verkörpert Wright die Figur Isaac, den Anführer der paramilitärischen Washington Liberation Front, abgekürzt WLF. Damit ergänzt er die Besetzung der Serie, die für Staffel zwei bereits um Kaitlyn Dever (27, spielt Schurkin Abby), Danny Ramirez (31, Manny), Ariela Barer (25, Mel), Tati Gabrielle (28, Nora) und Spencer Lord (Owen) angewachsen war. Daneben stößt Isabela Merced (22) neu zur Serie, und spielt die Figur Dina, während Young Mazino (32) als Jesse dabei ist. Catherine O'Hara (70) übernimmt indes eine noch unbekannte Rolle.

Die Premierenstaffel der Computerspiel-Adaption "The Last of Us" erwies sich für den US-Premiumkabelkanal HBO Anfang letzten Jahres als großer Erfolg. Viele Fans der Vorlagenspiele liebten die postapokalyptische Serie ebenso wie Neueinsteiger. Die ehemaligen "Game of Thrones"-Stars Pedro Pascal (49) und Bella Ramsey (20) verkörpern die Hauptfiguren Joel und Ellie. Staffel zwei wird im Laufe des kommenden Jahres auf HBO erwartet.