Stars Thomas Gottschalk: Danke für die Glückwünsche

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 14:29 Uhr

Der TV-Moderator bedankt sich für die vielen lieben Nachrichten nach seiner Verlobung.

Thomas Gottschalk bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche nach seiner Verlobung.

Der TV-Moderator ist seit 2019 mit seiner Partnerin Karina Mroß liiert. Erst vor kurzem beschloss das Paar seinen Umzug nach München und nun folgt bereits der nächste wichtige Schritt in ihrer Beziehung: die Hochzeit. Seine Verlobung gab der ‚Wetten, dass..?‘-Star mit einem Instagram-Foto bekannt, auf dem der funkelnde Verlobungsring seiner Liebsten nicht zu übersehen ist. „Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen: Ich bin verlobt,“ schrieb Gottschalk unter den Beitrag. Das Schmuckstück musste der 74-Jährige seiner zukünftigen Braut allerdings zu einem späteren Zeitpunkt überreichen, wie er amüsiert berichtete: „Hatte aber den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen und musste dann schnell einen aus Bonbonpapier basteln. Merke: Nie ohne Werthers Echte aus dem Haus gehen!“

In der Kommentarspalte des Postings häufen sich seitdem die Glückwünsche seiner Fans und auch einige prominente Kollegen teilten ihre Freude über die anstehende Hochzeit der TV-Legende in Nachrichten mit. Dass seine Ankündigung so viel positive Rückmeldung bekam, freute Gottschalk offenbar sehr. „Danke für alle guten Wünsche! Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt“, teilte er gerührt auf Instagram mit.