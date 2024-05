Stars Thomas Gottschalk: Lieber München als Berlin

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 16:11 Uhr

Der legendäre Moderator hat nicht viel für den wilden Lebensstil der Hauptstädter übrig.

Thomas Gottschalk kann sich absolut nicht vorstellen in Berlin zu leben.

Der TV-Moderator wurde vor kurzem von seiner Lebensgefährtin Karina Mroß mit dem Vorschlag „überrascht“, ihren aktuellen Wohnort Baden-Baden hinter sich zu lassen und einen neuen Lebensmittelpunkt zu suchen. Eine Bedingung hatte Gottschalks Partnerin für den Umzug jedoch: Auf keinen Fall wolle sie mit ihrem Liebsten in Berlin leben. Glücklicherweise teilt der ‚Wetten, dass…?‘-Star Mroß’ Abneigung gegen die Hauptstadt, wie er jetzt im gemeinsamen Podcast mit seinem Kollegen Mike Krüger verriet. „Wir beide sind keine großen Berlin-Fans“, gab Tommy über Karina und sich preis. „Berlin ist mir ein bisschen zu jung und ein bisschen zu spät.“ Während Krüger die Stadt für „zu groß“ befand, schien sich sein langjähriger Freund eher am Tagesablauf der Berliner zu stören. „Die Clubs machen alle um 22.30 Uhr auf, da geht einer wie ich so langsam ins Bett“, erklärte Gottschalk amüsiert.

Da der wilde Lebensstil der Hauptstädter ihn dauerhaft abgeschreckt habe, entschlossen sich der 73-Jährige und seine Freundin stattdessen für einen Umzug ins vermeintlich ruhigere München. Im Podcast erinnert sich der gebürtige Bamberger Gottschalk: „München ist für mich natürlich immer mein Lebenszentrum gewesen.“