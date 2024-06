Auf Instagram Gottschalk nach Verlobung: „Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt!“

Thomas Gottschalk mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß auf dem roten Teppich. (hub/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 08:30 Uhr

Thomas Gottschalk hat sich verlobt und zahlreiche Fans und Promis gratulieren. Der Entertainer zeigt sich auf Instagram gerührt.

Entertainer Thomas Gottschalk (74) hat sich auf Instagram für die zahlreichen Glückwünsche zu seiner Verlobung bedankt. Zu den Kommentaren, die sich unter seinem Verlobungspost auf der Plattform sammeln, schrieb er selbst: "Danke für alle guten Wünsche! Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt!"

"Hatte den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen"

In dem Beitrag ist der Moderator, ganz in Weiß gekleidet, mit seiner Partnerin Karina Mroß zu sehen, die ein Sommerkleid mit Blumenmuster trägt. Auf dem Bild scheint er ihr gerade einen Ring an den Finger zu stecken. Dazu schreibt Thomas Gottschalk: "Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen: Ich bin verlobt!" Weiter erzählt der 74-Jährige dann auf Instagram: "Hatte aber den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen und musste dann schnell einen aus Bonbonpapier basteln. Merke: Nie ohne Wehrter's Echte aus dem Haus gehen!" Ein zusätzliches Foto in dem Beitrag zeigt dann aber auch einen funkelnden Ring.

Neben zahlreichen Fans gratulieren Thomas Gottschalk und Karina Mroß auch prominente Kollegen und Kolleginnen auf Instagram zu ihrer Verlobung: TV-Star Evelyn Burdecki (35) schrieb: "Wie schön, love is in the Air. Gratulation" Auch Victoria Swarovski (30) schickte ein Liebes-Emoji und eine "Gratulation". Unter anderem von den Moderatorinnen Frauke Ludowig (60) und Vera Int-Veen (56) gab es weitere Herzchen in den Kommentaren.

Thomas Gottschalk ist seit wenigen Wochen geschieden

2019 war die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk (78) öffentlich geworden. Das Paar hatte 1976 geheiratet. Kurz nach der Trennung zeigte sich der Moderator 2019 dann erstmals mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß öffentlich. Im Mai 2024 bestätigte Gottschalk der "Bild"-Zeitung, dass er von Thea offiziell geschieden sei. Wenig später folgte nun also schon die Verlobung mit seiner neuen Partnerin.