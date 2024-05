Eurovision Song Contest ESC-Kommentator Thorsten Schorn: So tickt die neue deutsche ESC-Stimme Als neuer Kommentator des Eurovision Song Contest tritt Moderator Thorsten Schorn in große Fußstapfen. Im Interview verrät er, was ihn an dem „europäischen Großereignis“ besonders fasziniert und signalisiert volle Unterstützung für den deutschen Kandidaten Isaak.