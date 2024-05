Historiendrama in zehn Episoden „Those About to Die“: Neues Emmerich-Epos startet im Juli

Roland Emmerich ist einer der beiden Regisseure von "Those About to Die". (wue/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 16:07 Uhr

Roland Emmerichs neuer Historien-Blockbuster in Serienform startet im Sommer. Der Streamingdienst Amazon Prime Video zeigt die insgesamt zehn Episoden ab Mitte Juli.

Amazon Prime Video hat den Starttermin für das neue Historiendrama "Those About to Die" mitgeteilt. Wie der Streamingdienst ankündigt, wird Roland Emmerichs (68) Serie ab dem 19. Juli in mehreren Gebieten auf der Plattform abrufbar sein – dazu gehören unter anderem mehrere europäische Länder, Kanada, Australien und Indien.

Video News

In den USA läuft " Those About to Die" beim Anbieter Peacock. Laut der Mitteilung sollen alle der insgesamt zehn Episoden einen Tag nach US-Start zum Abruf bereitstehen. Die Serie ist inspiriert vom gleichnamigen Sachbuch des Schriftstellers Daniel P. Mannix (1911-1997), das auch bereits Ridley Scotts (86) Blockbuster "Gladiator" als Inspirationsquelle diente. Emmerich, bekannt für Bombast-Action wie "Independence Day", "The Day After Tomorrow" oder "Moonfall", führte bei "Those About to Die" zusammen mit seinem Kollegen Marco Kreuzpaintner (47, "Der Fall Collini") Regie.

Worum geht es in "Those About to Die" und wer spielt mit?

Die neue Historienserie soll Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen Roms im Jahr 79 nach Christus entführen – in eine Welt beherrscht von Korruption, Machtstreben und blutiger Unterhaltung für die gelangweilte Bevölkerung.

Der Cast besteht aus zahlreichen bekannten Gesichtern der Film- und Serienwelt. Sir Anthony Hopkins (86) spielt etwa Kaiser Vespasian, Tom Hughes (39) wird zu Titus Flavianus und Sara Martins gibt die Cala. "Game of Thrones"-Star Iwan Rheon (38) verkörpert Tenax, Dimitri Leonidas (36) den Scorpus und Rupert Penry-Jones den Marsus. Gabriella Pession (46) spielt Antonia und der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya (27) gibt Xenon.