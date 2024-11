Stars Tom Hardy: Umzug nach L. A.? Nein, danke!

Tom Hardy - Venom: The Last Dance premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 16:00 Uhr

Tom Hardy sprach darüber, dass er sich nie zu einem Umzug nach Los Angeles verführen lassen würde.

Der ,Venom: The Last Dance‘-Star, der drei Kinder aus verschiedenen Beziehungen hat, spielte zwar in Hollywood-Blockbustern mit, aber er besteht darauf, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, an dem er lieber wäre als in seinem geliebten London bei seiner Familie.

Hardy erzählte in einem Interview gegenüber dem Magazin ,Best UK‘: „Weil ich für immer ein Londoner sein werde. Meine Familie ist in London, meine Kinder sind in London, also kommt ein dauerhafter Umzug in die Staaten einfach nicht in Frage.“ Der 47-jährige Schauspieler spielt den Antihelden Venom/Eddie Brock in der titelgebenden Marvel-Trilogie, aber wenn er im echten Leben ein Superheld sein könnte, würde Tom gerne ein Super Dad sein wollen: „Ich möchte Super Dad sein und einfach präsent und richtig sein. Das ist alles. Das ist das Wichtigste.” Der Prominente fügte hinzu, dass Venom zu spielen etwas ganz Besonderes gewesen sei, da er durch seine Liebe zu Marvel eine Bindung zu seinem Sohn aufbauen konnte. Auf die Frage, ob ihn das zu einem „coolen Vater“ gemacht habe, antwortete Hardy: „Das hoffe ich. Dass mein Sohn ein Marvel-Fan ist, hat mir dabei geholfen, viel über dieses unglaubliche Universum lernen zu können. Es ist toll, etwas zu tun, das ihm Spaß macht.“