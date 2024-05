"Schluss mit Fußball" Toni Kroos beendet nach der Heim-EM seine Karriere

Toni Kroos beendet nach der Heim-EM seine Karriere (wue/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 13:43 Uhr

Toni Kroos wird in wenigen Wochen seine Karriere als Profi beenden, wie der Fußballnationalspieler mitteilt. Bei der Heim-EM möchte er noch für Deutschland auflaufen.

Toni Kroos (34) verabschiedet sich aus dem Fußball. Das hat der Nationalspieler am 21. Mai mitgeteilt. Die deutschen Fans werden ihn bei der Heim-EM ab dem 14. Juni aber noch anfeuern können.

Video News

"Schluss bei Real. Schluss mit Fußball."

Er habe lange darüber nachgedacht und sei in den vergangenen Tagen zu dem Entschluss gekommen, dass seine zehnte Saison mit Real Madrid "auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist", erzählt er im Podcast "Einfach mal Luppen". Wer ihm in der Vergangenheit näher zugehört habe, dem sei bekannt, dass es für ihn nur infrage komme, auch bei dem Verein seine Karriere zu beenden. "Und wer jetzt 1 plus 1 zusammenzählen kann, der weiß hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real. Schluss mit Fußball."

Sich über derartiges Gedanken zu machen, sei "deutlich einfacher als es auszusprechen". Die "sehr, sehr folgenschwere Entscheidung" sei jedoch getroffen. "Und ich kann jetzt dieses Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein."

Auch bei Instagram teilt Kroos sein baldiges Karriereende mit. Als er im Sommer 2014 bei Real Madrid vorgestellt worden sei, habe das sein Leben als Fußballer und als Person verändert. Es sei der Start eines neuen Kapitels für ihn gewesen, das nun nach zehn Jahren mit dem Klub nach der Saison sein Ende finde.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wolle der Weltmeister von 2014 noch ein letztes Mal für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) auflaufen. "Gleichzeitig bedeutet diese Entscheidung, dass meine Karriere als aktiver Fußballer in diesem Sommer nach der Europameisterschaft enden wird", schreibt er. "Wie ich immer gesagt habe: Real Madrid ist und wird mein letzter Verein sein. Ich bin glücklich und stolz, dass ich den meiner Meinung nach richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und sie selbst treffen konnte."