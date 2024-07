Letzte Tour im Januar 2026 Bushido kündigt Karriereende und Abschiedstour an

Rapper Bushido geht 2026 auf Abschiedstournee. (lau/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 15:24 Uhr

Rapper Bushido macht Schluss: Nach einer letzten Abschiedstour Anfang 2026 wird der Musiker seine Karriere komplett beenden, und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Der Rapper Bushido (45) hat sich mit einer gewichtigen Ankündigung auf Instagram zu Wort gemeldet. In zwei Storys verkündet der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi (42) am Freitagmittag (12. Juli) sein "offizielles Karriereende". "Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich zieh' mich zurück", sagt er in einer offenbar von seiner Ehefrau gefilmten Story während einer Autofahrt.

Bushido geht auf "Alles wird gut"- Abschiedstournee

"Ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einfach mal auf Wiedersehen zu sagen", führt der Musiker seine Gedankengänge weiter aus. Er zeigt sich dankbar "für eine wunderbare Zeit" und seine zurückliegenden "28 Jahre Karriere".

Im gleichen Atemzug kündigt Bushido auch eine "allerletzte Tour" an. Im Januar 2026 wird der 45-Jährige auf seine "Alles wird gut – Tour 2026" gehen, wie auch der Konzertveranstalter "Concertbüro Zahlmann" bekannt gibt. Nachdem mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher den Rapper in diesem Jahr auf seiner ursprünglich als Abschiedstournee angekündigten "König für immer"-Tour feierten, gibt es nun also eine Zugabe.

"Alles wird gut"-Tour wird laut Bushido "noch krasser"

"Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans. Die Abschieds-Tour 2026 wird noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser", wird Bushido in der Pressemitteilung des Veranstalters zitiert. Zehn Konzerte in Städten wie Berlin, Köln, München oder Zürich stehen auf dem Tour-Programm.

Bei der jetzt angekündigten Konzertreihe soll es sich auch wirklich um den Bühnenabschied des Rappers handeln. "Vorher hatten wir ja nur so mit dem Gedanken gespielt, jetzt, 2026 im Januar die letzte Tour, das große Karriereende, danach keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben, niente", betont er auf Instagram.