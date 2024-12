Stars Toni Kroos: Er gönnt sich eine Pause

Toni Kroos - May 2024 - Avalon - Real Madrid BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 14:00 Uhr

Toni Kroos will sich einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Der Fußball-Star erregte zuletzt durch seine Rückkehr in die Nationalmannschaft und seinen Erfolg bei Real Madrid Aufmerksamkeit. Auch auf Events und in diversen Zeitschriften ist er immer wieder zu sehen gewesen – zu oft, wie er selbst findet. Deshalb will sich der Sportler eine Auszeit nehmen.

„Ich möchte mich in den nächsten Monaten nicht unbedingt groß in Zeitungen sehen oder zitiert wissen“, erklärte Toni Kroos jetzt in seinem Podcast ‚Einfach mal Luppen‘. Für den 34-Jährigen habe genau das in letzter Zeit nämlich etwas überhandgenommen: „Das war jetzt einfach dauerhaft so.“ Aus diesem Grund hat Toni für die nächsten Wochen sämtliche Events, Einladungen und Anfragen abgelehnt, „weil es dann einfach irgendwann mal gut ist“.

Drei Monate will er sich deshalb aus dem Rampenlicht zurückziehen, um sich ein wenig zu erholen und um vom Medienrummel wieder herunterzukommen. „Wer mich in meinen Grundeinstellungen kennt, der weiß, dass das eigentlich nie von mir so gesucht ist. Es ist grundsätzlich ein tolles Zeichen, aber da möchte ich einfach für mich mal eine Zeit raus.“