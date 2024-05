Am 14. September aus Düsseldorf TV-Hammer! Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich läuft bei RTL

Regina Halmich und Stefan Raab nach der "Fight Night" 2007. (eee/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 14:02 Uhr

Es ist offiziell: Stefan Raab und Regina Halmich werden ihren dritten Boxkampf im September bei RTL austragen. Der Sender überträgt die Mega-Show live.

Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) werden ihr groß angekündigtes Boxkampf-Revival bei RTL austragen – und zwar live. Das hat der Sender nun offiziell bestätigt. Die beiden steigen am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome vor 15.000 Zuschauenden in den Ring und treten im Showkampf "Der Clark Final Fight" gegeneinander an.

Regina Halmich: "Es wird wieder weh tun"

Es ist das dritte Mal, dass die Ex-Boxweltmeisterin und der Entertainer sich duellieren. Sowohl 2001 als auch 2007 blieb Raab gegen Halmich erfolglos. Dieses Mal soll es der letzte Kampf werden. "Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen!", wird Halmich in einer Pressemitteilung von RTL zitiert.

Stefan Raab kehrt vor die Kamera zurück

Für Stefan Raab bedeutet das Boxduell gleichzeitig eine Rückkehr in die TV-Landschaft. Über Ostern hatte der Entertainer, der 2015 seine aktive Fernsehkarriere beendet hatte, zusammen mit Elton (53) in mehreren rätselhaften Instagram-Videos ein mögliches Comeback angekündigt. Am 1. April ließ er dann die Bombe platzen: Er habe noch eine Rechnung offen – mit der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich, die er erneut zu einem Duell aufforderte.

Halmich nahm an: "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt die gute Nachricht: Ich hab' am 14.9. noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf!" Die 47-Jährige sagte der "Bild"-Zeitung aber auch: "Er weiß einfach, dass es ein Kick ist und ein riesiger Quotenbringer. Er wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen. Er möchte sich ein Denkmal setzen."

Wie geht es nach dem Boxkampf für Raab weiter?

Wie es für den Entertainer also nach dem Boxkampf weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Sein ehemaliger Arbeitgeber ProSieben stellte bereits Ende April klar, dass der "Final Fight" nicht von dem Sender übertragen werde. Anschließend wurde spekuliert, ob Raab das Duell auf einem eigenen Sender ausstrahlt, an dem er angeblich derzeit arbeiten soll. Er gründete Anfang des Jahres seine neue Firma Raab Entertainment gemeinsam mit dem ehemaligen ProSieben/Sat.1-Boss Daniel Rosemann (44).