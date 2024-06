Nie wieder auf Tour Elton John will nur noch für seine Teenager-Söhne da sein

Seit 1993 ein Paar: Elton John (r.) und sein Göttergatte David Furnish (tj/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 19:00 Uhr

In einem Interview stellt Musiklegende Elton John nochmals klar, dass er nie wieder auf Tour gehen möchte. In Zukunft will er sich zusammen mit seinem Gatten David Furnish vor allem den beiden Söhnen widmen.

Elton John (77) hat an der Seite seines Ehemanns David Furnish (61) noch einmal das große Finale seiner von September 2018 bis Juli 2023 andauernden "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstournee Revue passieren lassen. "Bei der letzten Show in Stockholm auf der Abschiedstour nach Glastonbury stieg ich ins Auto und sagte: 'Ja! Ja!'", erinnert sich der legendäre Rocket Man im Gespräch mit "Entertainment Tonight". "Wir gingen auf dem Höhepunkt, genau wie ich es wollte, und danach gab es kein Zurück mehr".

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, vielleicht doch noch einmal Konzerte zu geben, antwortete er erwartungsgemäß mit einem knappen "Nein" – und ließ dann vor allem seinen Gatten David zu Wort kommen. "Er hat das 60 Jahre lang gemacht", fügte dieser hinzu. Daher sei es schön, nun endlich mehr Zeit zu Hause mit der Familie verbringen zu können.

"Wir wollen nichts verpassen"

"Wir haben unsere Söhne, wissen Sie, sie kommen jetzt in ihre Teenagerjahre", erklärte Furnish mit Bezug auf die beiden gemeinsamen Kinder des Paares, Zachary (13) und Elijah (11), die über eine Leihmutter auf die Welt kamen. "Wir wollen nichts verpassen. Wir wollen dabei sein", so der kanadische Filmproduzent. "Ich glaube, es ist so etwas wie ein Schlüsseljahrzehnt im Leben eines Kindes."