Bekannt aus "Selling Sunset" TV-Makler Jason Oppenheim bietet nach Waldbränden kostenlos Hilfe an

Jason Oppenheim will nach den Waldbränden in L.A. helfen. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 15:45 Uhr

Der durch "Selling Sunset" bekannte TV-Makler Jason Oppenheim möchte den Opfern der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien helfen. Er kündigte an, dass er und sein Team alle Haus-Suchenden kostenlos unterstützen werden.

Der aus der Netflix-Show "Selling Sunset" bekannte TV-Makler Jason Oppenheim (47) will der Gemeinschaft nach den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien etwas zurückgeben. In einem Video auf Instagram verspricht er, den Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, helfen zu wollen – auf seine eigene Art und Weise.

Jason Oppenheim will kostenlos bei Haussuche helfen

"Ich bin heute Morgen aufgewacht und viele Freunde und Klienten haben sich bei mir gemeldet, weil sie in den vergangenen Tagen ihr Zuhause verloren haben", so Oppenheim in dem Clip. "Sie brauchen Hilfe, einen neuen Ort zum Wohnen zu finden." Er findet: "Als Immobilienmakler sind wir verpflichtet, ihnen zu helfen – auch wenn das schwierig wird, weil so viele Menschen nach einer neuen Bleibe suchen und es nicht mehr viele Häuser gibt."

Er verkündet daher: "Alle Makler der Oppenheim Group werden euch kostenlos vertreten oder jede Provision, die wir bei der Transaktion erhalten, zurückzahlen. Wenn ihr euer Haus verloren habt, werden wir unser Bestes tun, einen neuen Wohnort zu finden." Die aktuelle Situation sei eine Möglichkeit "für alle Immobilienmakler, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben".

Zahlreiche Häuser in L.A. zerstört

In der Gegend um Los Angeles waren am 7. Januar mehrere Waldbrände ausgebrochen, die sich zeitgleich mit kleineren Feuern durch starke Winde rapide verbreiteten und Stand 10. Januar noch nicht unter Kontrolle sind. Mehr als 100.000 Menschen mussten ihre Häuser evakuieren. Zahlreiche Gebäude brannten komplett nieder, auch viele Prominente sind betroffen.

Jason Oppenheim wurde ab 2019 durch die Netflix-Serie "Selling Sunset" bekannt, in der er gemeinsam mit seinem Bruder sowie ihren Angestellten hochwertige Wohnimmobilien in Los Angeles durch seine Firma Oppenheim Group vermarktet. Die Serie begleitet Oppenheim und weitere Agenten in ihrem beruflichen und privaten Leben. Im September 2024 wurde die achte Staffel der Serie veröffentlicht, Staffel neun ist bereits angekündigt und in Arbeit.