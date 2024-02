Der Masuren-Krimi, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

SpotOn News | 29.02.2024, 06:01 Uhr

Im "Masuren-Krimi" (Das Erste) geht der Jubilar einer Bootsparty über Bord. Der "Bergdoktor" (ZDF) wird zu einem tragischen Unfall im Wald gerufen. Bei "The Floor" (Sat.1) treten 100 Kandidaten auf einem LED-Boden zum Quiz an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Blutgeld, Krimireihe

Wenn auf einem Partyboot der Jubilar über Bord geht und ertrinkt, sollte das jemandem auffallen. Dass jedoch keiner der Gäste etwas bemerkt haben möchte, lässt Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger) an einem Unfall zweifeln. Während Dorfpolizist Leon (Sebastian Hülk) die Personalien aufnimmt, beginnt die Kriminaltechnikerin mit der Spurensuche. Vor allem über den Geschäftspartner (Stipe Erceg) des Ertrunkenen, einen vorbestraften Fabrikanten, möchte sie mehr erfahren. Bei der jungen Aga (Clara Devantié) erkennt Viktoria, dass die Partybesucherin nicht nur unter Schock, sondern auch unter Drogen steht.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Zerreißprobe, Familienserie

Die Forstwirtin Kim Sattler (Isabell Polak) wird bei Waldarbeiten in einen tragischen Unfall verwickelt. Als Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ihre Blessuren untersucht, erfährt er von häufigen Muskelkrämpfen. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Unfall getötet, und Kim wird dafür verantwortlich gemacht. Martin versucht, den Druck auf seine Patientin zu mildern. Wenn er die Ursache für ihre Krampfanfälle findet, lässt sich vielleicht auch der Unfallhergang erklären.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Quizshow

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

20:15 Uhr, RTL, Gecheckt: Welches Fleisch ist das Beste?, Reportagereihe

Mischkost, Veganer, Vegetarier, Flexitarier: Mithilfe zweier Großfamilien macht "Gecheckt" das große Experiment und testet Fleisch sowie Fleischersatzprodukten in Bezug auf Geschmack, Preis und Gesundheit. Worauf sollte man beim Kauf achten? Der Selbstversuch eines Zwillingspaars zeigt außerdem, wie sich auch Gene durch die Menge an Fleischprodukten verändern können. Zudem gewähren große Firmen exklusive Einblicke in die Produktion.

20:15 Uhr, RTLzwei, Genial daneben, Comedyquiz

Der Showklassiker "Genial daneben" startet mit zwölf neuen Folgen, moderiert von Hugo Egon Balder. Zur Stammbesetzung der prominenten Rategruppe gehören einmal mehr Hella von Sinnen und Wigald Boning. Kreativ und mit einer großen Portion Humor versuchen unter anderem Oliver Pocher, Torsten Sträter und Ilka Bessin die kuriosen Fragen zu lösen.