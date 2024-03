Der Bozen-Krimi, RESET, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache": Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ermitteln gemeinsam. (hub/spot)

SpotOn News | 14.03.2024, 06:01 Uhr

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) will sich ein wütender Vater am Mörder seiner Tochter rächen. In "RESET - Wie weit willst du gehen" (ZDF) haben Flos Zeitreisen endlich einen positiven Effekt. Außerdem heißt es für zwei Promis: "Blamieren oder Kassieren" (RTL).

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache, Krimi

Der Mord an der 15-jährigen Lisa (Nina Lageder), Tochter des angesehenen Ortsvorstehers Karl Brandl (Harald Krassnitzer), versetzt die Bewohnerschaft des Dorfes Kemmern in Rage. Als Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) die Ermittlungen aufnimmt, herrscht am Stammtisch bereits Gewissheit: Der zehn Jahre ältere Lukas (Juri Senft), den die Tote gegen den Willen ihres Vaters regelmäßig besuchte, muss der Täter sein! Auf dem abgelegenen Berghof seines Großvaters Anton Gamper (Hans Stadlbauer), wo auch der 25-jährige Außenseiter in einfachsten Verhältnissen ohne Strom und Telefon lebt, finden sich tatsächlich belastende DNA-Spuren.

20:15 Uhr, ZDF, RESET – Wie weit willst du gehen?: Das Leben neu schreiben, Dramaserie

Flo (Katja Riemann) ist in Lunas (Hannah Schiller) und Carlos (Paul Ahrens) Kindheit gereist. Sie hofft, dass es vor allem Luna guttut, wenn sie mehr Zeit für beide hat und auf ihre Karriere verzichtet. Es gelingt Flo, mit Heidrun (Christine Schorn) Frieden zu schließen und so einiges aus dem ersten Leben positiver zu gestalten: Sie stärkt erfolgreich die Bindung zwischen Luna und deren Vater Jens (Thomas Loibl) sowie zwischen den Geschwistern und widmet sich intensiver ihrem Sohn Carlo. Flos Einsatz zahlt sich aus, bei aller Fragilität ist Luna deutlich gefestigter als im ersten Leben.

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton. Claude-Oliver Rudolph und Matthias Mittermeier treten gegeneinander in einem Quizduell an. In der Finalrunde quizzt ein Gast aus dem Publikum gegen den zuvor siegreichen Promi. Jede richtige Antwort bringt sie oder ihn dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Quizshow

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

20:15 Uhr, Tele 5, Ein riskanter Plan, Thriller

Ein Mann klettert auf die Fensterbank eines New Yorker Hotels und droht hinunterzuspringen. Police Detective Dougherty versucht vor Ort, die Situation zu entschärfen, doch der erstaunlich gefasst wirkende Mann verlangt nach der Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Diese staunt nicht schlecht, als sie sieht, wer da auf der Fensterbank steht. Es ist der Ex-Cop Nick Cassidy (Sam Worthington), der wegen eines Diamantenraubes vor einigen Jahren in den Knast wanderte, inzwischen flüchten konnte und unter falschem Namen als Hotelgast eincheckte.