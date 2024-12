Die schönste Bescherung, Mad Max, ... TV-Tipps am Freitag

"Die schönste Bescherung": Sima (Padmé Hamdemir), Elyas (Elliott Woodruff), Kian (Reza Brojerdi), Leonie (Anna Unterberger), Navid (Ramin Yazdani) und Britta (Jutta Speidel) feiern Weihnachten. (hub/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 06:00 Uhr

In "Die schönste Bescherung" (Das Erste) stellt ein fremdes Baby das Leben einer Familie auf den Kopf. In "Reader Player One" (ProSieben) beginnt die Schnitzeljagd in einer virtuellen Spielwelt. In "Jenseits der Spree: Invasion" (ZDF) endet eine Geburtstagsfeier tödlich.

20:15 Uhr, Das Erste, Die schönste Bescherung, Drama

Die Weihnachtszeit rückt näher, doch bei Familie Rigi herrscht keine festliche Stimmung. Leonie (Anna Unterberger) und Kian (Reza Brojerdi), Eltern von zwei Kindern, planen ihre Trennung: Nach einem letzten gemeinsamen Weihnachtsfest soll Kian ausziehen. Leonie möchte die Feiertage auch mit ihrem neuen Partner, dem Studenten Jesper (Joshua Hupfauer), verbringen. Die Schwiegereltern Britta (Jutta Speidel) und Navid (Ramin Yazdani) hoffen, das Schlimmste abzuwenden, und ziehen unter einem Vorwand bei den Rigis ein. Doch es tauchen noch weitere Überraschungen auf: Vor der Tür finden Kian und Leonie eine Sporttasche mit einem Neugeborenen und einem Zettel, der Kian erwähnt.

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Sci-Fi-Action

Wade Watts (Tye Sheridan) verbringt seine Zeit am liebsten in der virtuellen Welt des Simulationsspiels OASIS. Nach dem Tod des Entwicklers James Halliday (Mark Rylance) wird bekannt, dass dieser ein "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Derjenige, der es zuerst entdeckt, erhält nicht nur Hallidays Vermögen, sondern auch die Kontrolle über OASIS. Wade begibt sich voller Eifer auf die Suche, doch sowohl in der digitalen Welt als auch in der Realität lauern unvorhergesehene Gefahren.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Invasion, Krimiserie

Am Morgen seines 21. Geburtstags wird Mike Schwarz (Julius Gause) tot im Pool der Familie Krüger aufgefunden. Er wurde ertränkt. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) entdecken, dass Mike das Haus der Krügers für eine illegale Party genutzt hatte. Doch war die Familie zufällig Opfer dieser "Home Invasion", oder wollte Mike absichtlich mit einer chaotischen Party ihr Zuhause zerstören?

20:20 Uhr, RTLzwei, Mad Max: Fury Road, Endzeit-Action

Mad Max (Tom Hardy) streift einsam durch die trostlose Wüstenlandschaft einer zerstörten Welt. Dabei trifft er auf eine Gruppe von Flüchtlingen unter der Führung von Imperator Furiosa (Charlize Theron). Die Frauen versuchen, vor dem grausamen Tyrannen Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) zu fliehen. Doch dieser schickt seine Armee los, um sie zurückzuholen, und eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch die Wüste beginnt.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Angeklagt, Krimiserie

Für Jan (Marco Girnth) wird es ein schwieriger Tag: Seine Kollegin Leni (Caroline Scholze) steht vor Gericht, da sie des Totschlags an Caspar Lesch (Konrad Singer), einem Mädchenhändler und ihrem verstorbenen Freund, angeklagt ist. Leni beteuert, dass sie in Notwehr handelte, doch Staatsanwalt Binz (Michael Rotschopf) legt Beweise vor, die ihre Version der Ereignisse in Zweifel ziehen. Als Jan merkt, dass selbst Ina an Lenis Unschuld zweifelt, versucht er eigenständig, ihre Ehre zu retten.